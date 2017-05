Cuina mediterrània i de luxe, al Claris

L’Hotel Claris de Barcelona ha donat un nou gir a la carta del seu restaurant, ubicat a la terrassa de l’establiment. Amb l’assessorament d’ Aurelio Morales, de l’hotel cinc estrelles gran luxe Urban de Madrid, l’espai aposta ara decididament per la cuina mediterrània amb producte de gamma alta. Alguns exemples de la seva nova proposta són el caneló de gambots amb suc de tòfona, el filet de vaca cuinat com si es tractés d’un fricandó, el tàrtar de ventresca de tonyina o les ostres amb matisos orientals. Completen la carta plats mixtos terra-mar com l’arròs amb escamarlans i orella de porc i el rap amb trinxat.