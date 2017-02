Custo desfila per primer cop a Madrid

Gairebé acabat d'arribar de la Setmana de la Moda de Nova York, on ja és un habitual imprescindible després de més de 20 anys desfilant allà, Custo Dalmau va debutar ahir a la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid (MBFWM), amb 'Light Years', una col·lecció tardor-hivern 2017/18 que ressalta la individualitat a base de combinacions de brillants i mostra una proposta experimental tant pel que fa a les siluetes com en els teixits. Una col·lecció que abans ja havia passat per Nova York.

Amb aquesta col·lecció, la firma catalana vol connectar amb els joves, però mantenint el seu ADN, la fusió de materials i colors. "Ningú vol vestir com els seus pares i la intenció és vendre el producte als fills dels nostres clients habituals", va explicar el dissenyador català a Efe, i va assegurar que després de 35 anys era el moment de renovar-se, però sense deixar de banda la seva identitat: "Neix un nou Custo Barcelona".

Entre la tecnologia i l'artesania

Obertures estratègiques, siluetes asimètriques, volants, patchwork, maxi abrics que contrasten amb els mini vestits cenyits amb cinturons XXL, entre altres. Custo prometia sorprendre amb una proposta que revisa els patrons clàssics de la firma catalana, i després d'aconseguir-ho a Nova York, ho ha fet també a Madrid.

Juntament amb looks de luxe, en aquesta col·lecció t robem propostes futuristes que conviuen amb una exagerada estètica dels anys 80, sempre amb el leitmotiv dels teixits brillants. Al llarg de la desfilada es van poder veure infinitat de materials en constant evolució, en els quals la firma introdueix el seu gust per als extrems: "Anem dels trets tecnològics als artesanals", explicava el dissenyador.

Amb aquesta col·lecció " donem l'oportunitat de vestir de forma diferent. Tothom vesteix igual però de marques diferents", va dir Dalmau, qui va valorar positivament la professionalitat i l'ambient de la passarel·la de Madrid.