La Dama, una mirada fresca als clàssics

Des que el van reinaugurar el 2016, el restaurant La Dama combina el receptari més clàssic amb les formes més modernes. Una fórmula que segueix endavant en la seva nova carta. El restaurant de Josep Maria Parrado, situat a la Casa Sayrach de Barcelona, ofereix a les seves estances modernistes des de llengua de vedella bourguignone o arengada fumada amb patata i poma com a entrants fins a pit d’ànec mut amb puré de moniato o peix de llotja noisette com a primers. La nova proposta també inclou especialitats com ostres Guillardeau del núm. 4, les més petites de la seva espècie. El pastís tatin i gelats italians són el punt final d’una carta pensada perquè els comensals no paguin més de 50 euros cadascú.