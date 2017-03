Dani Rovira, en bici fins al Vaticà per una causa solidària

Un grup de quatre ciclistes, entre els quals hi ha l’actor Dani Rovira, va sortir ahir de l’Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona en direcció al Vaticà, amb l’objectiu de rodar un documental que permeti recaptar fons per investigar la síndrome de Rett. Els ciclistes pedalaran unes vuit hores al dia per completar els 1.500 quilòmetres que separen aquests dos punts en dotze dies.

La malaltia de Rett és una patologia neurològica rara que pateixen una de cada 10.000 nenes entre els sis i els divuit mesos de vida. La neuropediatra Ángeles García Cazorla explicava ahir que l’equip d’investigadors del citat hospital, format per una desena de persones, treballa en tres línies d’investigació: una relacionada amb el diagnòstic i dues amb el tractament.