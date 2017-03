Danny Masterson, investigat per violació

La policia de Los Angeles investiga l’actor Danny Masterson -conegut per haver protagonitzat Aquellos maravillosos 70 - per tres presumptes violacions, ocorregudes a principis de la dècada del 2000. Segons informa The Hollywood Reporter, en el cas també hi ha barrejada l’Església de la Cienciologia. Tant l’actor com les tres presumptes víctimes pertanyen a aquest culte. El cas ha saltat a la palestra després que l’actriu Leah Remini estigui rodant una sèrie documental que ataca frontalment la cienciologia. L’actor ha negat els càrrecs i creu que les tres denunciants només volen fer mal a la cienciologia. Segons la publicació, el cas s’ha mantingut ocult tots aquests anys perquè des del culte es va amenaçar les tres noies amb represàlies si explicaven les agressions.