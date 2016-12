Deixar de mirar únicament enfora

En un article recent a la Directa, Sònia Moll parla de les agressions masclistes en entorns feministes en què les agressores o assetjadores són dones. El titula explícitament “Quan aquí també passa” i hi confessa la seva dificultat per parlar-ne, ja que no és una qüestió senzilla: “Em remou (de manera personal i no sé si intransferible o compartible) adonar-me de fins a quin punt podem quedar-nos sense recursos quan el que ens revolta del masclisme es manifesta en dones feministes. Sobretot, no puc deixar de preguntar-me per què costa tant parlar-ne, per què m’està costant tant escriure aquesta columna, d’on surt el neguit que em fa mesurar les paraules i fins i tot dubtar de si és oportú visibilitzar aquesta qüestió. Potser assumir contradiccions tan profundes m’obliga (ens obliga) a enfrontar-me al mirall de les meves pròpies contradiccions com a feminista”, escriu.

Llegint la seva reflexió em vénen al cap totes les vegades que he sentit comentaris (i també actituds) totalitaris o xenòfobs de persones que militen en moviments antifeixistes i de l’esquerra alternativa. I crec que la sensació és la mateixa, com per exemple amb el crit redundant a l’expulsió d’algú que no pensa com tu. El mateix passa amb el sector que s’alarma pels actes islamòfobs però que considera les religions un fre al desenvolupament personal i social, un estigma del passat que cal superar. Tot plegat, com bé diu la Sònia Moll, contradiccions profundes que ens obliguen a mirar-nos al mirall més del que acostumem a fer, no amb intenció narcisista, sinó directament als ulls, despullades, ara sí, d’allò que ens fa mal. És hora de començar una incursió a la interioritat més nostra que contrasta amb aquesta imperiosa necessitat de mirar sempre enfora.