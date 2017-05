Demi Moore, demandada per una mort a la seva piscina

L’actriu Demi Moore ha sigut demandada per la mort d’un jove de 21 anys, el juliol del 2015, a la piscina de la casa que té l’actriu a Beverly Hills. Amb dos anys d’endarreriment, els pares del jove, anomenat Edenilson Valle, han inclòs en la demanda l’actriu fent-la responsable del que li va passar al seu fill només perquè és la propietària de la casa.

Els fets van tenir lloc quan Moore era fora del seu domicili, que va deixar a càrrec d’una persona de suposada confiança que va acabar organitzant-hi una festa sense el consentiment de l’artista. La celebració va acabar en tragèdia quan el jove va acabar ofegat a la piscina de l’actriu. Segons la investigació policial, a la festa es van consumir grans quantitats d’alcohol i la majoria dels convidats van assegurar que no es van adonar que el jove havia caigut a la piscina fins que el cos ja estava sense vida. Valle no sabia nedar.

Durant aquests dos anys, Moore s’ha mantingut sempre al marge de l’assumpte perquè mai fins ara havia estat demandada judicialment per cap responsabilitat. Segons l’advocat de l’acusació, els pares la demanden perquè no hi havia cap tipus de marca o senyal que indiqués la profunditat de la piscina o que avisés que les roques que l’envoltaven comportaven un cert perill d’ensopegar-hi i caure a l’aigua. Ara com ara el cuidador de la casa està en llibertat i lliure de càrrecs.