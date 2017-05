Detenen el doble iranià de Leo Messi

Al doble iranià de Leo Messi, Reza Parastesh, li ha sortit car el furor que desperta per la seva similitud física amb l'argentí. Segons diversos mitjans, aquest jove de 25 anys va ser detingut per la policia per haver alterat l'ordre públic. Parastesh estava passejant pels carrers de Hamadan, una ciutat de mig milió d'habitants de l'oest de l'Iran, quan de cop es va veure envoltat per un important grup de persones que es volien fer fotos amb ell. L'estudiant, que portava posada la samarreta de l'ídol blaugrana, va ser traslladat a la comissaria acusat d'haver provocat un caos circulatori. De fet, fins i tot li van confiscar el cotxe.

" La gent em veu realment com el Messi iranià i vol que imiti tot el que fa. Quan surto a algun lloc, la gent se sorprèn. Estic molt content de veure que això els fa feliços; em dona molta energia", comenta el doble del futbolista. "Com que és el millor futbolista de la història, segurament té més feina de la que pot assumir. Jo el podria substituir quan estigui desbordat", ha ironitzat l'iranià.

D'esquerra a dreta: Reza Parastesh i Leo Messi / AFP D'esquerra a dreta: Reza Parastesh i Leo Messi / AFP

La fama internacional de Parastesh va començar quan el seu pare li va dir que es fes una foto amb la samarreta del Barça i l'enviés a una pàgina web d'esports. Dit i fet. El seu èxit va ser immediat. L'endemà d'enviar les fotos ja tenia una sol·licitud d'entrevista. Vist l'èxit, el jove es va tallar els cabells i la barba igual que Messi. De fet, actualment, fins i tot estaria aprenent a fer alguns dels moviments del davanter.

Quan l'Argentina va guanyar la selecció iraniana al Mundial del Brasil 2014 amb un gol de Messi cap al final del partit, Parastesh va rebre la trucada del seu pare, que li va dir: "No vinguis a casa aquesta nit; per què has marcat un gol en contra del teu país?".