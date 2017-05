El Dia Mundial del Postureig

Ara que ja s’ha casat Fonsi Nieto i Espanya ja pot dormir tranquil·la -perquè sap coses tan crucials com que quan la núvia era a l’altar li van regalar un cadell de golden retriever que la va fer emocionar-, per fi podem travessar l’Atlàntic i dedicar-nos a parlar de coses realment importants. Sempre dins del món de les banalitats, esclar. Que per a això hi són, per parlar-ne.

I és que aquesta setmana ha tingut lloc la Gala del Met, la notícia de l’any que més ànsia desperta després dels Oscars en el món de la premsa rosa. Una festa que sembla hereva d’aquella Festa del Segle que va organitzar Truman Capote a l’Hotel Plaza de Nova York, abans de la qual un milionari va suplicar a l’autor d’ A sang freda que l’hi invités perquè la seva dona amenaçava de suïcidar-se si no hi podia anar. En aquest cas, però, el fet que la festa se celebri cada any fa que els ànims es temperin i que els instints suïcides dels no-invitats -una nova subclasse entre l’aristocràcia de Manhattan...- se suavitzin a l’albir d’una invitació futura.

Els sí-invitats, presa del terror

Però no tot és joia i alegria si ets a la llista. Els sí-invitats també són presa del terror, ja que veuen com cada cop s’estreny més el setge al seu voltant perquè el nombre d’invitats es va escurçant any rere any. I això fa que tots els que volen figurar -una paraula que potser no hauríem de substituir tan tranquil·lament per posturejar - es mirin als ulls amb un somriure tens mentre calculen qui serà la pròxima víctima d’ Anna Wintour, que és qui t’invita o et veta. L’editora de Vogue als EUA, inspiradora de la pel·lícula El diable vesteix de Prada, tria amb mà de ferro qui hi pot anar i qui no. I això genera molta frustració i moltes crítiques entre les classes més riques de la ciutat dels gratacels, que no poden entendre com una festa benèfica pot deixar al carrer persones que estan disposades a pagar fins a 50.000 dòlars per ser-hi.

540x306 Anna Wintour saludant la reina d'Anglaterra / INSTAGRAM Anna Wintour saludant la reina d'Anglaterra / INSTAGRAM

Però és la llei de l’oferta i la demanda. I la mercadera Wintour en treu tot el suc. Sap que omplirà i tria els que més glamur i difusió donen. Així de senzill. Encara que també es permet algun caprici a l’hora de seleccionar. Si ets l’amfitriona de la festa benèfica que més diners recapta -13,5 milions de dòlars l’any passat- algun te n’has de concedir. Bé, caprici o revenja, ja que es comenta que la llista negra de l’editora és molt llarga. De fet, es veu que a alguna estrella que li va dir que no hi podia anar per motius d’agenda quan ella va començar a portar l’acte -que data del 1946- ja no l’ha invitat mai més...

Sis dels 'looks' més impactants de la Gala del Met d'enguanyWintour, com si fos el seu casament, decideix amb qui s’asseurà cadascú i també qui seran els amfitrions. Enguany, era Katy Perry, que es veu que ha acceptat la proposta posant un requisit ple de bilis. Segons diversos mitjans dels EUA, la model Coco Rocha s’hauria quedat sobtadament fora de la festa a la qual sempre havia sigut invitada -les celebrities hi van gratis i els milionaris que volen ser celebrities són els que paguen- perquè Perry l’hauria vetat després que Rocha l’acusés fa anys d’haver-la copiat anant a una gala amb un vestit d’ Emanuel Ungaro que primer havia lluït ella.

540x667 La model canadenca Coco Rocha / INSTAGRAM La model canadenca Coco Rocha / INSTAGRAM

Però el més curiós del cas és que tot aquest xou és només la inauguració d’una exposició de vestits al Costume Institute, que forma part del Met. És a dir, aquest Dia Mundial del Postureig, amb tots els dissenyadors i tops de cos present, és només el tret de sortida d’una exposició que pot visitar tothom al Metropolitan Museum de Nova York fins al setembre i que cada any homenatja alguna cosa o persona diferent.

Enguany, per cert, li ha tocat a la japonesa Rei Kawakubo, fundadora de la firma Comme des Garçons, una marca enigmàtica com la seva creadora, que a la passarel·la s’acosta més a l’art que no a la creació de moda. Conceptual, heterodoxa, transgressora, fosca, inclassificable... Tots aquests són els adjectius que li han dedicat aquests dies a la japonesa. Tot i això, cap d’ells feia referència al seu tret més potent: la discreció. I és que a la festa de les festes, l’homenatjada no hi va anar.

540x306 L'exposició de Rei Kawakubo al Met Museum de Nova York, inaugurada aquesta setmana amb la Gala del Met / REUTERS L'exposició de Rei Kawakubo al Met Museum de Nova York, inaugurada aquesta setmana amb la Gala del Met / REUTERS

Però si t’hi fixes bé, tampoc és tan estrany. Si té el valor de fer els vestits que fa és perquè el món exterior, a ella, li importa bastant poc. Prou poc per dir-li a Wintour que si vol companyia que es compri un Chanel, que ella té coses millors a fer que aparèixer en aquella pel·lícula de Fellini, tal com va definir Madonna la gala. Tenint en compte que una vegada Kawakubo va dir que “el mal gust també té el seu valor”, no descartaria que hagués preferit passar la nit analitzant els peep toes vermells que va dur la reina Letícia a l’aniversari de Guillem d’Holanda que anar al seu propi homenatge.