Diane Kruger i Norman Reedus, per fi junts

Els ha costat, però al final els paparazziss’han sortit amb la seva. Feia més de 15 mesos que perseguien l’actriu Diane Kruger per veure si la podien enxampar amb l’actor Norman Reedus, conegut per fer el paper de Daryl Dixon a la sèrie The walking dead. Finalment, els reporters han aconseguit el seu propòsit i han retratat la parella junta per Nova York, on els van seguir mentre passejaven per la ciutat i, més tard, mentre es petonejaven al carrer.

S’entén que la parella ja tenia ganes de viure sense més ocultació la seva relació, cosa que no havia pogut fer des del principi. I és que quan es van conèixer ella estava emparellada des de feia deu anys amb l’actor Joshua Jackson, molt recordat per formar part de l’elenc de Dawson’s Creek amb Katie Holmes.

Passat el temps de respecte, i després d’haver hagut de lluitar amb un munt d’especulacions sobre si hi va haver solapament entre Jackson i Reedus, la parella ja no s’amaga més. Els dos actors es van conèixer al 2015, durant el rodatge del film Sky. El juliol del 2016, dos dies després que ella fes 40 anys, Kruger i Jackson van anunciar la ruptura. Recentment, Jackson també ha estat enxampat per fotògrafs amb una noia. Reedus, de 48 anys, va sortir abans amb Courtney Love, Cecilia Singley i Helena Christensen, amb qui té un fill de 17 anys.