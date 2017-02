Dinar solidari amb Berlusconi

L’ex primer ministre d’Itàlia Silvio Berlusconi subhasta un dinar amb ell a Milà per recaptar fons per a les víctimes dels terratrèmols que van afectar el centre del país el mes passat. La iniciativa, que té el suport de la Creu Roja, es vehicula a través de la plataforma Charity Stars, dedicada a recaptar fons per a causes solidàries amb la col·laboració de famosos. El preu de partida del sopar, al qual podran assistir tres persones com a màxim, era de 10.000 euros, però ahir ja s’havien superat els 30.000, gràcies a una oferta presentada per l’escola de futbol que el Milan té al País Basc. La subhasta es tancarà el 16 de març.