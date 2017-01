Feminisme i islam: compatibles?

Poques hores després que es publicités la conferència El pensament islàmic descolonial, una eina contra la islamofòbia de gènere, que Sirin Adlbi Sibai farà a l’Espai Francesca Bonnemaison dimecres vinent, 1 de febrer, les inscripcions ja omplien l’aforament, cosa que va obligar l’organització a buscar un espai més gran dins de la mateixa Bonnemaison. Malgrat que no és la primera vegada que visita Barcelona, aquesta jove nascuda a Granada l’any 1982, doctora en estudis internacionals mediterranis, omple sales allà on va amb un discurs fresc i concís, profundament crític, sobre el que ella denominal’islam descolonial, centrant-se en especial en la qüestió del gènere.

La dona amb hijab

Explica Sibai que, quan va començar el programa de doctorat en teoria política i teoria democràtica a la Universitat Autònoma de Madrid fa deu anys, un dels professors li va etzibar: “Per què una dona musulmana amb hijab fa una tesi doctoral?” Una dècada després, ja doctorada, Sibai acaba de publicar el llibre La cárcel del feminismo. Hacia un pensamiento islámico decolonial (Akal), entre altres motius, per respondre-li: “Vull que aquell respectat professor sàpiga que una dona musulmana amb hijab fa la seva tesi doctoral per poder escriure un llibre en què denuncia el racisme cultural i epistemològic”.

Un llibre en què l’autora s’endinsa en les teories descolonials llatinoamericanes, atiades per intel·lectuals com el porto-riqueny Ramón Grosfoguel o l’argentí Enrique Dussel. A diferència de les teories postcolonials, el descolonialisme entén que l’empresa colonial no es pot separar de la modernitat i, per tant, el món colonitzat ha de seguir fent l’esforç de sortir-ne, repensant-se des de la pluralitat i visibilitzant tot allò que la modernitat colonial vol ocultar. En aquest sentit es parla d’epistemicidi, d’aniquilació de significats culturals i espirituals que no encaixen amb la postura dominant occidental.

Sirin Adlbi Sibai recull tot aquest llegat teòric descolonial, construït especialment en els últims vint anys, i l’utilitza per repensar l’islam en clau de gènere. “El discurs occidentalocèntric de la incompatibilitat entre feminisme i islam legitima i alimenta també les lectures patriarcals de l’islam en nom d’un liberalisme que practica de fet el bloqueig, la invisibilització i la negació de les interpretacions de diferents grups de musulmanes que veuen en l’islam, no obstant això, un model d’alliberament i emancipació”, afirma Sibai.

Un viatge a les arrels

Es tracta, doncs, d’un viatge a les arrels d’aquests malentesos que ens continuen separant i enfrontant i aportar referències vàlides per a la convivència, sense per això haver d’esborrar la diversitat de perspectives que poblen el món i que, com la biodiversitat, cada vegada es veuen més amenaçades pels monocultius, en aquest cas, de pensament. “Proposo la negació de parlar des d’allà on és imposat: canviar els termes i desarticular els conceptes existents i practicar l’enunciació des del mateix lloc on s’imposa el silenci i amb la veu de les i els silenciats”, explica, i afegeix: “No es tracta de defensar un relativisme cultural ni de tancar-nos en un particularisme estret, sinó tot el contrari: portar fins a les últimes conseqüències el terme universal. Es tracta d’ampliar-lo i fer-lo inclusiu i no excloent, productor de vida i no genocida”.

Que l’esforç de persones com Sirin Adlbi Sibai desperti interès i ompli sales implica que alguna cosa està canviant, en especial quan encara predomina la idea islamòfoba d’aquesta “dona amb hijab” com a objecte, més que subjecte, passiu i alienat i incapaç d’alliberar-se d’una religió irremeiablement misògina i violenta. Una tasca imprescindible d’interlocució per desmuntar tòpics nocius.

La sobirania de la dona

En aquesta mateixa línia d’aprofundir en les fonts, es publica ara un altre llibre, també d’una musulmana espanyola, Carmen-Nur del Río Pereda, que val la pena assenyalar: La soberanía de la mujer en el Corán (Almuzara). Madrilenya nascuda l’any 1946, llicenciada en ciències geològiques a la Universitat d’Ottawa i traductora a l’ONU a Nova York i Ginebra, a més d’escriptora, Del Río Pereda es dedica en cos i ànima des de fa una dècada a l’exegesi de l’Alcorà, fet que la va portar a presentar la seva recerca al Congrés Internacional Femení per a una Cultura de Pau celebrat a Algèria fa dos anys, i que el llibre publicat ara recull i amplia.

Amb un comentari centrat en els matisos de la llengua àrab, terme a terme, fet des del cor, l’autora arriba als fragments més polèmics de l’Alcorà en qüestions de gènere per explicar que, al contrari del que molts pensen, no tan sols no és un text masclista, sinó que situa la dona com a centre de l’experiència humana, protegint-la i emancipant-la.

Una interpretació amb pinzellades de les tradicions espirituals antigues de Mesoamèrica, fet que enriqueix la perspectiva i entra també en aquest espai descolonial de referents, és a dir, que no necessita passar sempre pel filtre occidental com a mesurador i legitimador de discursos. “Podríem dir que, en el món musulmà, als nostres barons se’ls ha robat la confiança i la inspiració. Però això no és difícil de solucionar, n’hi ha prou que es dirigeixin a Déu, amb tota humilitat, i li demanin que els faci com Ell vol que siguin”, i això vol dir, com assenyala aquesta autora, extremadament delicats i equitatius amb les dones, sense imposar-se com a autoritat: “No hi ha autoritat marital ni es deu obediència al marit, de la mateixa manera que no es deu obediència a la dona. No és aquesta relació la que Déu ha disposat”, conclou rotunda.

Dos llibres, dues veus, que es complementen i que ens regalen el seu esforç interpretatiu (en àrab, iytihad, eina clau de la tradició islàmica i molt utilitzada avui per treure l’islam del pou sense fons del fanatisme), petites però significatives guspires de llum enmig d’una allau d’opinions poc rigoroses però, malauradament, amb prou ressonància per desvirtuar qualsevol intent de convivència.