Donald Trump fa calaix amb el seu cotilló

Des que va guanyar les eleccions sona la mateixa cançó: la del conflicte entre els seus interessos i els de la nació. Però Donald Trump, lluny d’evitar la polèmica, sembla que té clar que preferirà fer calaix. Almenys, així ho demostra la seva entrada al 2017: omplint a vessar una festa al més pur estil de Hollywood, celebrada al seu palau Mar-a-Lago de Palm Beach, a Florida.

A la seva festa, amb catifa vermella inclosa, hi va haver 800 comensals que van pagar 550 dòlars per canviar d’any amb el futur president dels EUA, que va ser l’atracció de la nit al costat de bona part de la seva família. Trump hi va acudir amb la seva dona, Melania, i amb el fill que tenen en comú, Barron. També hi van anar els altres fills del líder republicà: Donald Jr., Ivanka, Eric i Tiffany. La festa, que, segons diversos mitjans, li va suposar al magnat uns ingressos de 440.000 dòlars, va tenir com a reclam també la presència de Silvester Stallone i la seva dona, Jennifer Flavin.

540x306 Stallone i la seva dona, Jennifer Flavin Stallone i la seva dona, Jennifer Flavin

El menú de la vetllada va començar amb una amanida Mister Trump, va seguir amb raviolis farcits de bleda suïssa i bolet silvestre, i va acabar amb tires de filet de vedella i llobarro arrebossat. La mansió on es va celebrar la festa va costar al magnat immobiliari 10 milions de dòlars el 1985. Actualment la revista Fortune la valora amb un preu d’entre 200 i 300 milions.