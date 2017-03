Donald Trump serà avi per novena vegada

El president dels Estats Units, Donald Trump, tornarà a ser avi al setembre, segons ha anunciat el seu fill Eric a través de Twitter. “ Lara Trump i jo estem encantats d’anunciar que sumarem un nen a l’#EquipTrump. Està sent un any fantàstic. Ens sentim beneïts”, va escriure dilluns Eric Trump en aquesta xarxa social.

540x306 Eric Trump i Lara Trump / INSTAGRAM Eric Trump i Lara Trump / INSTAGRAM

La nora del president nord-americà està ja en el segon trimestre del seu primer embaràs, tal com ha explicat la revista People, que ha afegit que ella en va ser conscient el 6 de gener, dia de l’aniversari del seu marit, de 33 anys. “L’Eric serà un pare meravellós. A les seves nebodes i nebots els encanta estar amb ell. Ha vist Frozen un munt de vegades”, hauria explicat la futura mare a la revista.

El president dels EUA ja ha fet servir Twitter per felicitar la parella i dir que està “molt content i orgullós” de l’arribada del que serà el primer fill de la parella i el seu novè net. “Estem desitjant conèixer al nostre nebot”, va dir, per la seva banda, Ivanka Trump, que últimament ha sigut notícia perquè tindrà un despatx a la Casa Blanca.

La filla gran de Trump, de 35 anys, tindrà un despatx només per a ella a l’ala oest de la llar presidencial i, per aquest motiu, tindrà accés a informació confidencial. Tot i això, s’ha sabut que la filla de Trump no tindrà cap càrrec oficial ni percebrà cap salari.