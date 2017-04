Doris Day descobreix la seva edat a la premsa

260x366 Doris Day, en el moment àlgid de la seva carrera Doris Day, en el moment àlgid de la seva carrera

Ahir Doris Day estava disposada a fer un any més, però no li ha sigut possible, ja que per culpa de la premsa n’ha fet tres de cop. Segons un comunicat fet públic per ella mateixa, està “contenta” d’haver descobert que dimarts feia 95 anys en comptes de 93. Una informació que, segons People, ha sabut gràcies a Associated Press, que ha trobat la seva partida de naixement i ha publicat que va néixer el 3 d’abril del 1922, no del 1924, com ella creia.

L’actriu de L’home que sabia massa mai s’ha retirat del món de l’espectacle. Actualment compagina la seva poca activitat professional amb la seva fundació, dedicada a protegir els animals de companyia. De fet, en descobrir que feia 95 anys la seva fundació va engegar una campanya per felicitar-la amb el 'hashtag' #dorisbrirthdaywish, que demanava als usuaris una foto d'ells amb les seves mascotes per fer-li un mural a la nonagenària.