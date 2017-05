Emmanuel i Brigitte, un tàndem perfecte que es porta 24 anys

Que en campanya la imatge juga un paper tan important com les propostes programàtiques a aquestes alçades ho hem acceptat tots irremeiablement. Potser per això Emmanuel Macron, el flamant nou president de la V República francesa, va tenir clar des del principi que en la seva cursa cap a l'Elisi havia de ser perfecte en aquest sentit i que, per aconseguir-ho, no podia ser ortodox. Era un contrasentit que un polític reformista fes el mateix que havien fet tota la resta abans que ell. I així ha estat. Un dels exemples més cars: la presentació pública de la seva vida privada.

I és que Macron, que farà 40 anys al desembre, tenia una història personal susceptible de ser interpretada pel gran públic com un fort element de credibilitat respecte les seves ganes de canviar les velles inèrcies del país gal: la seva esposa, Brigitte. Una dona 24 anys més gran que ell que va ser la seva professora i amb la qual es va acabar casant, després que ella es desfés del seu matrimoni amb un home amb qui té tres fills i ell es desfés de l'oposició dels seus pares a la relació. La història d'un amor prohibit pel qual ell va lluitar sempre i que és una bona mostra que el ja president és un home amb determinació i que no es deté quan sap que l'objectiu és lícit. Tan clar van veure el resultat de l'equació, que la parella mai s'ha negat a parlar de la seva relació amb els mitjans, que sabien que estimarien aquesta novel·la.

Vol institucionalitzar el paper de la primera dama

Lluny de la gran majoria de candidats homes en eleccions presidencials, Macron no ha fet campanya sol. El líder d'En marxa!, ha fet la seva campanya amb la seva dona al costat i no al darrera, tal com ell ha explicat quan se li ha preguntat. "Tindrà un paper, ni al darrere ni amagada, sinó al meu costat, on sempre ha estat", deia el polític en campanya en relació a la seva dona, que ha generat tanta expectació a França que ja ha estat portada del 'Paris Match' fins a cinc vegades. Una decisió ferma que trenca amb el que s'havia vist fins ara, on les esposes dels candidats a elegir tenien un paper residual. Un fet que Macron ha canviat 'de facto' durant la campanya i que s'ha compromès a canviar encara més un cop al poder.

540x306 Brigitte Trogneux votant al poble on es va casar amb Macron, Le Touquet / EFE Brigitte Trogneux votant al poble on es va casar amb Macron, Le Touquet / EFE

En una recent entrevista a la cadena TF1, va deixar clar que si guanyava donaria "una funció pública" a la primera dama francesa –cosa que no tenen prevista a la seva constitució– perquè vol "sortir de la hipocresia francesa". " Ella podrà triar què vol ser. [...] Q uan un és elegit president de la República, viu amb algú , cedeix els seus dies i les seves nits, cedeix la seva vida privada . Per tant, és imprescindible que la persona que viu amb nosaltres pugui tenir un paper i que sigui reconeguda per aquest mateix", va explicar. Bona mostra que la consideració per la seva dona és majúscula i, per això mateix, resulta bastant diferent de casos com el dels EUA, on Melania Trump ni tan sols viu a la Casa Blanca. I sembla que no en té cap ganes.



A la foto i preparant la foto al mateix temps

I és que el pes de Brigitte en la campanya de Macron ha estat molt gran. No només ha estat al seu costat i no dues passes per darrera, sinó que ha estat permanentment atenta a tot el que succeïa. Amb l'ordinador obert, prenent notes i ajudant-lo a estar sempre al màxim nivell. A ensenyar el seu millor perfil. Brigitte ha estat a la foto i gestant la foto simultàniament. Així ho expliquen a 'Le Monde' en un article titulat 'Brigitte, l'acompanyant presidencial': "[Ella] És el mitjà de transmissió, consellera, supervisora de l'agenda, de l'horari... 'Emmanuel, anem', li diu al final dels mítings, quan ell s'entreté massa. Durant tot el dia, apunta en el seu portàtil el que escolta, les seves idees i els seus suggeriments. I cada nit, és un ritual, la parella fa un 'debrífing'". Un poderós paper de cap de gabinet que confirmen en certa manera unes paraules de la mare del ja president a la periodista Anne Fulda per al seu llibre 'Emmanuel Macron, un jeune homme si parfait' –'Emmanuel Macron, un jove tan perfecte'–: "Laetitia Casta podria despullar-se davant d'ell que no li faria res. Entre Emmanuel i Brigitte hi ha un amor completament fusional".

540x306 Emmanuel i Brigitte saludant els simpatitzants d'En marxa! des d'un escenari fora del museu del Louvre diumenge a la nit / EFE Emmanuel i Brigitte saludant els simpatitzants d'En marxa! des d'un escenari fora del museu del Louvre diumenge a la nit / EFE

Un extrem expressat gràficament per la mare de Macron que s'endevina encertat si s'analitza la seva història conjunta. Embargada per una fascinació mútua, que ha vençut tots els obstacles. O almenys així d'èpicament ho han aconseguit presentar en campanya. Macron tenia 16 anys i Brigitte, de 40, li feia de professora de llengua francesa al Liceu jesuïta d'Amiens on anava aquell brillant estudiant. Ella, provinent d'una família rica dedicada a l'exportació de xocolata a nivell mundial, va quedar admirada per la intel·ligència del jove, al qual –expliquen els companys de classe– sempre posava com exemple a seguir davant la resta. Ell també va quedar admirat d'ella, de la seva passió per la docència i de la seva cultura.

París havia de dissoldre aquell amor prohibit

No va tardar gaire que de l'admiració van passar a l'amor, un amor frustrat perquè ella era la seva professora i perquè estava casada i tenia tres fills. No obstant, ell ho tenia tot decidit. "Algun dia tornaré i em casaré amb vostè", diu la llegenda que li va deixara anar el jove, que se'n va anar a estudiar a París per algun motiu que mai ha estat aclarit. Alguns diuen que anar a estudiar a París va ser instigat per ella, que el volia veure'l triomfar a la millor escola de la capital, i d'altres diuen que va ser obligat pels seus pares, que van utilitzar aquesta carta per veure si s'aigualia un amor que els incomodava molt en aquell petit poble del nord de França.

En qualsevol cas, Macron va tornar a complir la seva promesa. I ella va acceptar com a parella aquell jove llicenciat en filosofia que acabaria treballant com a banquer a la banca Rotschild. Més tard es va separar de l'home del qual encara porta el cognom –Trogneux– i els va explicar als seus tres fills que tindria una parella que tenia una edat igual a la de la seva filla mitjana. Un fet que sembla que no els va traumatitzar gaire si tenim en compte el gran suport que li han donat aquesta campanya i que els 7 néts de Brigitte el consideren el seu "avi", tal com ell ha explicat. Al 2007, es casaven després d'anys de relació davant d'un grup d'amics a la mansió de la família d'ella, on bastants anys enrere s'havia casat amb el pare dels seus fills, també banquer de professió.

540x306 Emmanuel Macron i la seva dona, Brigitte Trogneux, en un col·legi electoral / EFE Emmanuel Macron i la seva dona, Brigitte Trogneux, en un col·legi electoral / EFE

Capitalitzar una història d'amor atípica

De moment, una història que algun polític hauria temut que li pogués fer perdre vots per massa atrevida o massa polèmica, ells l'han sabut capitalitzar. Caldrà veure com funciona ara la seva unió un cop assolit el poder. Tot i això, cal recordar que a ells les turbulències no els fan gaire mal, vinguin amb forma de prejudici social –que potser no s'hauria existit si la seva diferència d'edat hagués estat la mateixa però la jove hagués estat una dona i el més madur un home– o de rumor mai confirmat sobre la possible homosexualitat de Macron amb el president de Radio France, Mathieu Gallet. Macron ho va desmentir en un míting i, òbviament, va incloure a Brigitte en les seves paraules. "Això és ofensiu per Brigitte", va dir.

Sembla, per tant, que la unió no s'ha dissolt en cap moment al llarg dels 24 anys que porten 'junts'. De fet, s'ha fet més forta des que ella al 2015 va deixar la seva passió, la docència, per dedicar-se completament a la carrera d'ell. Volia acabar de gestar l'obra que havia començat fa 24 anys? Pot ser. O pot ser durant els cinc anys vinents, descobrirem que les ambicions conjuntes de la parella són encara més elevades. El que està clar és que Brigitte és molt més que la dona del president de França. Què és exactament, estem a punt de descobrir-ho.