Enxampen el príncep Enric amb la nòvia en un casament a Jamaica

Tot i que la seva voluntat sempre ha sigut passar desapercebuts, el príncep Enric d’Anglaterra i la seva nòvia, l’actriu Meghan Markle, no ho aconsegueixen mai. Els mitjans els han donat tanta atenció últimament que no hi ha racó del món on no hi hagi algú que els descobreixi.

540x306 Harry, dues setmanes solter / REUTERS / CARLO ALLEGRI Harry, dues setmanes solter / REUTERS / CARLO ALLEGRI

L’última ocasió ha sigut el casament d’un amic d’ell, Tom Inskip, que s’ha jurat amor etern amb l’agent literària Lara Hughes-Young. Tot i que en principi era una festa privada en un lloc remot del Carib jamaicà, al fill petit de Lady Di li ha tocat veure com es publicaven fotos d’ells a l’acte. Enric i la seva nòvia es van allotjar al complex turístic Round Hill , un dels més luxosos de Montego Bay. Construït als anys 50, s’hi han allotjat des de J.F.K. fins a Clark Gable o Paul McCartney. El príncep Enric va escollir per a l’estada una cabana de gairebé 6.000 euros la nit.

540x306 Meghan Markle, l'actual nòvia d'Enric d'Anglaterra / INSTAGRAM Meghan Markle, l'actual nòvia d'Enric d'Anglaterra / INSTAGRAM

Ell va anar al casament amb americana i pantalons blau marí amb una flor groga a la solapa, mentre que l’actriu va portar un vestit de flors d’Erdem en tons que feien joc amb ell. “Aquesta és la primera vegada que el príncep Enric i ella assistien com a parella a un acte social tan obertament i per descomptat és un pas important en la seva relació. Ell està perdudament enamorat d’ella. Aquesta relació pot arribar fins al final”, ha dit un convidat al casament al Daily Mail.