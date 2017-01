Éssers conscients

Des del punt de vista convencional, es creu que l’experiència està integrada per dos elements essencials: un subjecte (el cos-ment) i un objecte (les coses, els altres i el món). Per aquest motiu, podríem anomenar a aquesta visió de l’experiència dualitat convencional, en la qual està implícita la relació subjecte-objecte.

En la dualitat convencional, es creu que el cos-ment (el subjecte de l’experiència) connecta amb les coses, els altres i el món (els objectes de l’experiència) mitjançant un acte de conèixer, sentir o percebre. D’aquesta manera, es considera que el cos-ment és conscient, i que “les coses, els altres i el món” són allò de què jo (el cos-ment) soc conscient. Aquesta creença és l’assumpció fonamental en la qual està basada la nostra cultura mundial, on hi ha un subjecte, jo, que coneix, sent o percep un objecte -tu o això-. De fet, aquesta creença està tan integrada en la nostra cultura que la majoria de la gent no la considera en absolut com una creença, sinó que l’assumeix de manera cega com una veritat absoluta.

El procés mitjançant el qual descobrim que no és el jo com a cos-ment el que és conscient de les coses, dels altres i del món, sinó que és el jo com a consciència el que és conscient del cos i la ment, així com de les coses, els altres i el món, és denominat en ocasions neti neti : “No soc això, no soc allò”. No soc els meus pensaments, sentiments o sensacions corporals, sinó que soc conscient dels meus pensaments, sentiments, percepcions, etcètera.

En aquest cas, s’entén que el subjecte o el coneixedor de l’experiència no està fet de res objectiu, com podria ser un pensament, una imatge, un sentiment, una sensació o una percepció; està simplement present i conscient i, per tant, ens hi referim com a consciència.