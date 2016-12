No ens pot passar desapercebut el gran protagonisme que està adquirint la meditació com a mitjà per expandir la nostra consciència i despertar a l’aquí i ara. La respiració és un dels pilars fonamentals de la meditació, i són moltes les tradicions espirituals que diuen que, com més conscients som de la nostra respiració, més intensa és la nostra vida interior, de manera que s’estableix una estreta relació entre l’aire i l’esperit fins al punt d’utilitzar una mateixa paraula per designar-los a tots dos: prana en l’hinduisme, txi en el taoisme o rûh en les tradicions semítiques.

La nostra vida transcorre entre l’inici de la nostra primera inspiració i la nostra última expiració. La primera ens dóna la vida, mentre que l’altra n’és l’entrega, i és per això que la nostra última expiració és la nostra mort. L’observació atenta de la nostra respiració és transformadora en si mateixa, perquè deixem d’intentar dominar la realitat i permetem que s’expressi lliurement. La nostra respiració conscient desperta els nostres òrgans subtils, ja que l’equilibri d’aquest cicle respiratori no només afecta el nostre cos, sinó també la nostra ment i el nostre esperit, cosa que propicia la trobada entre el conscient i l’inconscient, entre el visible i l’ocult, entre el físic i l’espiritual.

La nostra respiració, si és profunda i plena, és un acte de comunió que ens reconnecta amb el món i ens fa participar del ritme universal, dels estats d’expansió i contracció. Ser conscients de la respiració ens permet viure plenament cada instant, cada batec del nostre cor, aprendre a rebre el que la vida generosament ens ofereix i a reconèixer-nos fills de l’instant. Un instant que es renova constantment, un moment privilegiat que ens permet néixer de nou mitjançant la nostra alquímia interior, el nostre camí de transformació.