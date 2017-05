Flors per despertar consciències

Girona, Temps de Flors continua superant-se. La 62a edició de la prestigiosa mostra floral, que atreu cada any més de 200.000 visitants, s’inaugura demà amb més projectes i espais que en l’edició anterior. Fins al 21 de maig es podran descobrir 195 propostes -16 més que l’any passat-, distribuïdes en 156 punts de la ciutat, sobretot al Barri Vell. Una de les principals novetats és la intervenció realitzada entre el passeig Arqueològic i la muntanya de la O, en un recorregut de tres quilòmetres que s’allunya de les rutes habituals per realçar elements patrimonials i naturals: el riu Galligants i les seves fonts, i la mina i l’ermita del Calvari.

Entre oliverars i bosquines d’auró negre i llorer, aquest itinerari verd ofereix perspectives insòlites de la muralla, la catedral i el monestir de Sant Pere de Galligants. També destaca el muntatge A través de l’espill al refugi antiaeri dels Jardins de la Infància, amb un joc de miralls i flors que evoquen la memòria històrica dels gironins. A la mostra hi debuta el pont de Sant Agustí, que comunica la plaça Independència amb el carrer de l’Argenteria a l’altura dels Quatre Cantons i permet contemplar la fotografiada imatge de les cases de l’Onyar; els terrossos, cremes, rosats i grocs de les façanes contribueixen a l’esclat de colors propi del festival, perfectament reflectit al cartell creat per Pep Gelis i Blanco, alumne de 2n de Batxillerat artístic de l’institut Santiago Sobrequés. Hi apareix una paleta de colors amb motius florals que mostren “com és Girona en el moment que s’emplena de flors, de vida, a la primavera”, explica l’autor del cartell.

Propostes amb rerefons social

Tres dels projectes que es podran veure a Temps de Flors -dos al Mirador de les Dones i l’altre al centre de Girona- estan centrats en la crisi dels refugiats. De manera espontània, diversos artistes han creat obres vinculades amb aquesta temàtica, instal·lacions que, tot i la cruesa dels fets exposats, recorren a la poesia per provocar la reacció dels ciutadans des de les emocions i els sentiments, des d’una solidaritat reflexiva.

“Temps de Flors és un projecte de ciutat i, per tant, no és aliè al que passa a la nostra societat”, exposa l’alcaldessa, Marta Madrenas. “Com a ciutat acollidora que som, estem satisfets que hi hagi aquesta mirada a la crisi dels refugiats”, afegeix abans de comentar que la mostra coincideix amb “una de les màximes èpoques d’orgull de la ciutat”. Tot plegat, però, seria irrealitzable sense el voluntariat, els artistes i les associacions, subratlla la regidora de Promoció Econòmica, Desenvolupament Local i Turisme, Glòria Plana, que també agraeix “la participació i implicació desinteressada de les persones i entitats propietàries dels patis i jardins”. A més, Plana destaca l’increment dels micromecenatges i d’empreses que han mostrat interès a patrocinar l’esdeveniment, que té un pressupost de 400.000 euros.

La pedra monumental combina molt bé amb la sensació de puresa i frescor pròpia de la primavera, amb els colors, formes i fragàncies que accentuen la sensació de trepitjar un espai únic. Temps de Flors amplia cada cop més l’oferta, però qualsevol visita seria incompleta si no inclogués una sèrie d’indrets que, a banda de l’espectacularitat dels projectes que s’hi exposen, permeten copsar l’ànima de la ciutat. El conjunt romànic de Sant Pere de Galligants i Sant Nicolau, la plaça dels Jurats, els Banys Àrabs, les Sarraïnes, Sant Lluc i Sant Feliu són alguns d’aquests espais irrenunciables, com també les escales de la Catedral i els seus soterranis, la Torre Gironella i els Jardins dels Alemanys, la Casa Lleó Avinay o l’església de Sant Martí Sacosta.

La relació entre la història i les plantes, la riquesa cromàtica de les composicions vegetals i la possibilitat de descobrir “el jardí més gran d’Europa”, com el defineix Glòria Plana, fan de la mostra una festa de la cultura i la creativitat, complementada amb iniciatives com la 6a edició del Girona A Cappella Festival, el Dia Europeu de l’Òpera, la jornada de portes obertes als museus, el Temps de Flors a les escoles o el tretzè Concurs d’Aparadorisme i Decoració Interior. A més, les flors formaran part dels menús d’un total de 40 establiments gràcies a la iniciativa #gastroflors, i diversos locals de restauració i oci nocturn oferiran, en el marc de Flors de Nit, aperitius, còctels, tapes, cuinats, tisanes, dolços, postres i menús elaborats amb flors.

Espectacles i descomptes

Les tres nits que el festival s’allargarà fins a la mitjanit s’oferiran espectacles visuals i musicals basats en el foc: els dissabtes 13 i 20 de maig, The Musical Fire Kult a la plaça de Sant Feliu, i el dimecres dia 17, Taller de Magnèsia al passeig Arqueològic. El servei de trenet turístic s’ampliarà amb la circulació de tres trenets entre setmana i quatre els caps de setmana. També es reforçarà la línia 7 del bus urbà, que circularà dissabtes i diumenges. Renfe tornarà a oferir un 35% de descompte en els bitllets de les persones que vulguin arribar o sortir de Girona en tren d’alta velocitat i hi haurà trens addicionals el primer cap de setmana i el segon dissabte de la mostra.

Per tercer any, l’Ajuntament i el Centre de Normalització Lingüística sumen a la ciutat guarnida flors d’un altre tipus: cartells que recullen el nom d’una flor, n’expliquen l’etimologia i hi relacionen un text literari. A banda de la clàssica visita guiada Girona walks, que es pot seguir cada dia a partir de les 12 hores, els dissabtes s’ampliarà l’oferta per veure monuments i espais amb un gran protagonisme dins del festival; la visita a la Girona medieval (10.30 hores) i a la catedral i la basílica de Sant Feliu (16 hores) i les visites nocturnes (21 hores) permetran gaudir de les flors i la ciutat des de perspectives diferents.

Racons desconeguts

i amb molt encant

Per facilitar la descoberta d’espais que sovint passen desapercebuts, enguany s’ha posat l’èmfasi en 10 racons que permeten anar més enllà dels punts més freqüentats. Són el passeig Arqueològic, els Jardins de la Francesa, la capella de Sant Cristòfol, les escales de Sant Llorenç, la cisterna i la carbonera del Museu d’Història de Girona, l’església de Santa Llúcia, l’antic Cinema Modern, el refugi antiaeri del Jardí de la Infància, el pont de les Peixateries Velles i el pati de les Magnòlies.