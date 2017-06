George Clooney ja és pare

George Clooney ha estat pare per primer cop als 56 anys, segons publica la web de la BBC. L'actor, que està casat amb l'advocada Amal Clooney, de 39 anys, ha tingut una bessonada formada per un nen i una nena, tal com ha confirmat el seu mànager, Stan Rosenfield. La web anglesa assegura que als nens els han posat els noms de Ella i Alexander. El mànager de l'artista, que ha explicat que el part es va produir dimarts, ha ironitzat amb la figura pública poc paternal que té Clooney. "Els nens estan bé, feliços i saludables. George ha estat sedat i es recuperarà els propers dies", ha bromejat.