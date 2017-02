Goldie Hawn l’espifia: Pitt i Hudson estan junts

Des de poc després que Brad Pitt se separés, la premsa especula sobre un suposat idil·li entre ell i la també actriu Kate Hudson. Una situació que ha desmentit l’entorn dels dos actors en repetides ocasions però que ara ha viscut un gir inesperat.

Precisament, la mare de Hudson, la també actriu Goldie Hawn, hauria explicat al portal de notícies Yahoo que la parella està planejant “la manera de fer-ho públic”. I per si això no fos prou, ha afegit que la seva filla -de 37 anys- i Pitt -de 53- mantenen una “relació romàntica” i que han de decidir “la manera de formalitzar-la i fer-la pública”. Després que s’hagi filtrat aquesta informació, cap de les dues estrelles de Hollywood s’ha pronunciat. Però tampoc han negat les paraules de Hawn.

Tot i l’espifiada de la veterana artista, que ha deixat KO els plans de la seva filla sobre els quals ella mateixa parlava, sembla que la relació de Hudson i Pitt tira endavant. De fet, des de l’inici s’ha parlat de Hudson com el pilar que ha ajudat a sostenir Pitt durant els moments que li ha fet passar Angelina Jolie durant el divorci, en el qual l’ha acusat de violent amb els fills i d’addicte.

La intèrpret de Maléfica -que ha obtingut la custòdia dels seus sis fills amb Pitt, mentre que ell només els podrà veure en visites supervisades- hauria rebut les paraules de Hawn com una estocada, i s’hauria emportat un “enuig monumental” amb el seu ex i amb Hollywood, pel suport que li està donant a l’actor.

Tot i això, hi ha informacions publicades que descarten que Jolie tingui cap motiu per estar insatisfeta, ja que no està en inferioritat de condicions en relació al seu ex. Últimament s’ha publicat que Jolie està vivint una “apassionada” relació amb Jared Leto. “No volen res seriós, només s’ho passen bé”, s’ha escrit sobre l’ex de Brad Pitt i el músic.