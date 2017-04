Greta (#oletu) Garbo

Podríem aprofundir aquesta setmana sobre el fet que prodigar-se amor a través de les xarxes és tot un bumerang que pot fer molt de mal quan va de tornada. Sobretot si es descobreix que les mostres d’afecte pretenien tapar realitats molt més austeres. Però crec que les imatges que compartien David Bustamante i Paula Echevarría a Instagram quan el matrimoni -tal com ara sabem- ja estava en caiguda lliure parlen per si soles i no val la pena insistir-hi. Queda clar que eren un teatre perquè els mitjans els seguissin estimant. Si no vols que fiquin el nas a casa teva, potser és millor no posar la mel als llavis de la gent. I si ficciones una vida idíl·lica a internet -pels fills?, per motius comercials?-, no et queixis de l’expectació que aixeca mentre dura. I menys del que passi quan s’acabi. Viure dels mitjans és molt bo quan és bo i molt dolent quan és dolent.

Sobre la gestió de la vida privada, em sembla més intel·ligent la posició de Naomi Watts, de la qual recentment es viralitzava una resposta curiosa a una caçafamosos que li havia fet una foto al metro de Nova York. Després que la britànica, de 48 anys, veiés de cua d’ull com la companya de viatge li feia una foto amb el mòbil, sense fer escarafalls ni muntar un sidral, Watts va fer el mateix que li havien fet. Va fotografiar la fan i la va penjar a les xarxes, cosa que l’anònima havia fet abans amb ella. Un gest discret i entre iguals, dues dones que es fan fotos l’una a l’altra i les pengen a les xarxes. Mai cap de les dues podrà acusar l’altra de ser injusta. Un brillant robat de Watts per contrarestar-ne un altre de robat. Aquell dia al metro totes dues eren ciutadanes, allò no era ni una catifa vermella ni un photocall, l’artista tenia dret a fer-li la foto. Com que es guanya la vida fent la seva feina, no es veu obligada a fer determinats paperets com els que han de fer altres famosos, obligats sempre a somriure perquè no poden plantar-se ni dir prou. No renunciar a cap contracte per fer-se més famós i, per descomptat, més ric, té un preu: tenir el cul llogat. I qui té el cul llogat, no pot seure quan vol. La protagonista de Mullholland drive pot seure quan vulgui perquè no es deu a caure bé al públic de cap marca comercial. Ella, si mai se separa, podrà contestar als paparazzis: “I a tu què t’importa?” I ningú li podrà rebatre la resposta.

Però Watts no és la primera que es planta amb determinació i esforç per protegir la seva privacitat. Tot i que n’hi ha hagut moltes, de les famoses que han pretès ser persones normals quan acaben la seva feina, la meva preferida ja fa temps que va morir. Concretament, fa 27 anys. Greta Garbo ens va deixar discretament el 1990 en un hospital pròxim al seu àtic del carrer 52 de Manhattan, on portava gairebé 50 anys apartada del món. Als 36 anys, quan va preveure que el que li tocaria fer a partir d’aleshores seria fingir, va optar per marxar sense avisar. Maquillar-se més que mai o passar pel quiròfan per tapar que ja no tenia l’edat que Hollywood li adjudicava eterna era el seu futur immediat. Però la Divina, valenta, va preferir desaparèixer a fingir. Després de rodar La dona de les dues cares no va fer mai més res al cine. Ni enlloc.

Ni ella ni la seva família -no es va casar mai ni va tenir fills- van donar mai cap titular des de la seva desaparició professional. Tenia 36 anys i un àtic que ara venen per més de 5 milions de dòlars amb unes meravelloses vistes a l’East River. Una panoràmica que diuen que li recordava la del barri obrer d’Estocolm on va néixer el 1905, amb el nom de Greta Lovisa Gustafsson. Si aquelles parets parlessin potser podríem esbrinar si eren certs el rumors que apuntaven que va mantenir una relació sentimental amb Marlene Dietrich, amb l’actor John Gilbert o amb el músic Leopold Stokowski. Però, realment, a qui li importa això? Com a gran artista que va ser, gaudir de la seva obra és infinitament millor que saber amb qui se’n va anar al llit. Quan els famosos tenen una transcendència artística escassa, llavors passa exactament el contrari.

“Vull estar sola”, va dir la sueca abans d’esfumar-se. “La meva vida ha sigut una travessia plena d’amagatalls, portes del darrere, ascensors secrets, i totes les possibles maneres de passar desapercebuda”, lamentava. Mai sabrem si els gairebé 50 anys que va passar sola li van compensar la invasió pública que va patir des que va debutar als 19 anys. No va concedir mai cap entrevista ni tan sols va anar a buscar l’Oscar honorífic que li va concedir l’Acadèmia. De fet, no va ni despenjar el telèfon a Visconti o a Bergman, que estaven entusiasmats de poder treballar amb ella ja de gran, quan els paparazzis la perseguien quan sortia de casa amb ulleres i cabells blancs per mostrar al món que s’havia fet vella.

Ves a saber qui comprarà el pis de fusta clara i teles magenta on Garbo va buscar la pau mirant el riu des del balcó. Potser algun mitòman que no pararà d’explicar-ho a Instagram. Si hagués conegut les xarxes socials, crec que l’actriu hauria desitjat saltar des de l’àtic abans que quedar-s’hi. Encara que, més que no pas les xarxes, el que més li hauria costat de digerir haurien sigut alguns dels seus usuaris.

Estaré atent al que passa amb el piset de la Garbo per explicar-ho puntualment. Això sí, les dues pròximes setmanes no serà, que els artistes de cabaret també descansem.