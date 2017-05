Guillem es confessa sobre la pèrdua de Lady Di

El príncep Guillem, que sempre ha mantingut un perfil discret respecte a la seva vida privada, ha parlat sobre la mort de la seva mare, Lady Di, amb la revista GQ. En un avançament del text complet, que apareixerà aquest dijous, el duc de Cambridge reconeix que actualment ja no se li fa tan complicat parlar de la pèrdua de la seva mare. “Em sento millor del que he estat en molt de temps, ja que ara puc parlar-ne més obertament, amb més honestedat, la puc recordar millor i parlar millor d’ella en públic”, diu Guillem, que admet que li ha costat “gairebé 20 anys” portar-ho així de bé.

El príncep Guillem també parla de Diana de Gal·les –morta al 1997 a París quan ell tenia 15 anys– en relació a la família que ha creat ell: “M’entristeix que la meva mare no pugui conèixer la meva dona, Caterina, i els meus fills. [...] M’entristeix saber que això no podrà passar mai”. Respecte als seus fills, Jordi i Carlota, també explica que vol que creixin en un “entorn viu i real”, fora dels “murs de palau”. “Els mitjans de comunicació ho fan una mica més difícil, però lluitaré perquè tinguin una vida normal”, afegeix el príncep Guillem, que reconeix que la seva família li dona una “estabilitat necessària” per complir amb la seva tasca oficial.