Home, de tendències en sobren...

L’armari masculí és infinitament més avorrit que el femení, que canvia de formes i mou l’alçada de la cintura amb molta més facilitat que el dels homes. Aquesta diferència es nota més que mai amb l’arribada de la calor, quan elles comencen a portar peces vaporoses i a deixar a la vista zones del cos que porten mesos amagades sota la roba d’hivern. En aquesta estació, en canvi, la majoria dels homes opten per seguir posant-se la mateixa roba que durant tot l’any, però amb la camisa arremangada i canviant l’abric per una caçadora de color similar però curta.

Però aquesta limitació autoimposada de molts homes no s’hauria de donar si es tenen en compte algunes de les propostes que han desfilat per les passarel·les en relació amb la primavera actual, molt variades i no totes necessàriament extremes. De fet, n’hi ha algunes que són més aviat conservadores.

Per exemple, la del verd botella, que s’ha vist en una gran quantitat de desfilades i en diversos tons. N’és una bona mostra aquest look de Versace (01) -en què l’ athleisure continua sent el protagonista-, que demostra com el monocromatisme en aquest to és una opció a l’ordre del dia. Però, a banda del color, de la creació de Donatella Versace en destaca també la parca tècnica semitransparent i llarga, una peça que amb poques variants s’ha vist en moltes passarel·les i que per la facilitat de fer-ne versions low cost es preveu que estigui molt present als carrers.

El verd botella també serà a l’estampat de camuflatge que firmes com Moncler, fundada als Alps el 1952, dibuixa en pantalons i barrets de la seva línia Gamme Bleu. Aquest estampat ja s’ha vist bastant els últims temps i ara lliga molt bé amb la nova tendència de les butxaques grans i omnipresents, que han fet servir firmes de la talla de Louis Vuitton. Una espècie d’homenatge a la roba d’excursionisme i als uniformes de treball, que viuen un ressorgiment important perquè firmes de tots els preus han confeccionat granotes per al gran públic masculí. Aquesta (02), dissenyada per Demna Gvasalia, és una d’aquestes possibilitats. Moltes tindran el teixit texà com a protagonista, i d’altres, teles més fines. En qualsevol cas, però, el monocromatisme torna a ensenyar la poteta aquí en forma de granota de mecànic, que serà l’aposta fashionista més estesa d’aquesta primavera.

Només es preveu que superin les granotes algunes samarretes amb missatge, les gorres i les motxilles. Aquest hivern la primera tendència s’ha fet immensament popular de la mà de la samarreta de Dior amb la inscripció We should all be feminists, que ha servit per concedir-li tots els honors a aquesta senzilla tendència de la mà de la cèlebre maison. No es pot descartar que una de les més triomfadores dels pròxims mesos sigui aquesta negra de Vetements (07) que diu May the bridges I burn light the way, que és possible que reediti l’èxit de la samarreta inspirada en DHL que la mateixa firma va llançar fa aproximadament un any.

I si no hi ha missatge al pit, pot ser que estigui al front. Les gorres han abandonat definitivament l’àmbit esportiu i, portin el missatge que portin, han arribat a la vida diària per quedar-se. Entre les que seran més tendència hi ha les que miren els logos de les marques amb certa nostàlgia, com aquesta de Lacoste (08). Les que porten la N i la Y de Nova York a la part frontal seran de les més omnipresents. Amb més color, podem fixar-nos en les de la firma Guapa, que tenen la visera feta de fusta. Les altes amb visera plana, d’estil swagger, començaran per fi a desaparèixer. No els passarà el mateix a les motxilles, que ara assalten el mercat femení en mides més petites i acabats més formals. En el camp masculí, els exemples són nombrosíssims. Una de les tendències que les afecten són les formes estranyes, que fan possible portar-les penjades de l’esquena però també de la mà, amb nanses de tota mena col·locades arreu de la peça. Versatilitat en l’entorn urbà i llunyania amb el muntanyisme que les acaparava anys enrere (03).

I per als més atrevits hi ha altres tendències que es poden adaptar a la vestimenta habitual utilitzant-les en la seva justa mesura. La primera, les transparències, aquí presentades per Offwhite (06) en versió extrema però que alguna marca acabarà oferint menys transparent, més fosca, amb només transparència a les mànigues o qualsevol altre aigualiment de la proposta. Tampoc quedaran enrere les taques de lleixiu, que intentaran apartar del camí el ja molt vist desgastat dels texans. La tendència, que també pot aparèixer en forma de taques tie dye (04), va ser presentada per Gucci al costat de mocassins amb decoració metàl·lica. Un clàssic que torna i que farà companyia a les vambes blanques, que conserven la seva gran penetració.

I sense abandonar Gucci, cal fer menció de les seves caçadores beisboleres (04), plenes d’estampats, colors, vellut i, sobretot, brodats, un megamix de tendències que, d’una en una, es veuran en moltes altres peces de vestir.

I per als més clàssics, que sempre treuen de l’armari el vestit clar quan arriba la primavera, han de saber que per anar a la moda han de fer seves tres claus d’aquest vestit de Dries van Noten (05). L’amplada dels muscles creix, la dels camals també, i el color clar per excel·lència en homes ja no és el blanc orxater. Aquesta primavera és el color os. Un to, almenys, apte per als que no s’atreveixin a fer res del que han llegit fins ara.