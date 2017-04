Idees per aprofitar la Setmana Santa

Anar a esquiar i visitar els fills (o viceversa)

Els matrimonis que pateixen la síndrome del niu buit i enyoren els seus fills poden aprofitar els dies de Setmana Santa per anar a visitar-los a qualsevol dels països on els joves catalans s’han hagut d’anar a buscar la vida. Alemanya, Àustria o qualsevol país escandinau són el destí laboral dels fills, i per vacances poden ser també el lloc d’esbarjo dels pares, que amb una mica de sort es podran estalviar l’hotel.

Si a això hi sumem que per Setmana Santa moltes persones aprofiten per acomiadar-se de la temporada d’esquí, ¿per què no matar dos ocells d’un sol tret? Si el fill o filla en qüestió ha anat a algun lloc on hi ha estacions d’esquí a prop, aquesta pot ser l’ocasió ideal. Una regió bastant reconeguda és la de la vall austríaca de Zillertal, on hi ha la zona esquiable més gran del país centreeuropeu. Amb pobles de postal petits i repartits per les muntanyes, per arribar-hi es pot volar fins a Munic i després anar amb cotxe fins a Innsbruck, la ciutat més gran de la zona. Allà hi ha cims que estan nevats tot l’any, o sigui que optar per aquesta localització és assegurar el tret si es vol disfrutar de la neu. No obstant això, potser el fill vol trepitjar terra pàtria aquests dies i els pares decideixen no viatjar per poder estar tots junts.

Si no és el cas, també pot sortir a compte el vol de tres hores i escaig que hi ha entre Barcelona i Estocolm. I és que a Suècia el que sobren són paratges per disfrutar de la neu. Una de les zones on se sol gaudir més dels esports d’hivern és Kiruna, al nord del país i dins del cercle polar àrtic. Són activitats habituals dels visitants de la zona l’esquí de fons, conduir una moto de neu o un trineu de gossos, pescar en el gel o construir un iglú. Amb sort, per Setmana Santa els visitants hi podran observar les últimes aurores boreals de l’any, menys visibles a mesura que arriba la primavera. Hi ha agències que comercialitzen estades de vuit dies -vols inclosos- en aquestes dates per uns 2.000 euros per persona.

Quedar-se a casa però d’una altra manera

Tenir un pressupost limitat fa que moltes vegades optem per viatjar en unes condicions que fan que aquells dies siguin recordats com una tortura. Quan passa això, una opció prudent és quedar-se a casa però gaudint de petits grans luxes. Per exemple, descontracturant-se a la consulta d’un osteòpata o passant el dia en un spa. També és una opció gastar els diners en restaurants als quals mai podem anar o anant a teatres o òperes que sempre ens semblen cares. Per als que es quedin a Barcelona, l’última ruta gastronòmica de moda és la de Gwyneth Paltrow : Cal Pep, Céleri i Cañete. Oi que ja no els sap tan greu no marxar enlloc?

Desconnectar treballant amb la família

Si una família té nens petits i l’ecologia com a pedra angular de la seva educació, el millor que pot fer per Setmana Santa és visitar una granja escola com Les Obagues, situada a Juneda (Lleida). En aquest ecocentre, les famílies poden instal·lar-s’hi a pensió completa i fer-hi tota mena d’activitats. Des de recollir ous de les gallines fins a donar menjar a les vaques, passant per fer pa a l’obrador o recollir mel de les abelles que crien. El preu de la pensió completa són 36 euros per persona (els tallers van a part).

Descobrir el que a l’estiu ens fa mandra

No són poques les persones que després del pont de Setmana Santa no tornen a tenir pau laboral fins al juliol o l’agost. Tant és així que quan arriben les dates estivals el cos no està animat per embrancar-se en determinades aventures. I què podem entendre per aventures? Doncs marxar a llocs on tothom vol anar. Per exemple, Eivissa i Formentera. Dues illes de fama internacional que a l’estiu reclamen als seus visitants -fins i tot als milionaris- grans dosis de paciència. Des de menjar-se un gelat fins a anar a alguna cala bonica pot resultar molt pesat.

Per aquest motiu, es poden aprofitar les vacances de Setmana Santa per descobrir l’interior de les illes que tant agraden als famosos però sense pagar els preus que costa això a l’estiu ni haver de suportar la massificació. I com que Eivissa i Formentera són molt més que anar a la platja, el fet que l’aigua potser encara no estigui prou calenta no és un problema.

Recórrer els pobles de l’interior d’Eivissa i descobrir les seves esglésies blanques pot suposar una bona activitat, parant només a la platja per menjar als xiringuitos, que comencen ja la temporada. Sant Carles i Santa Gertrudis són alguns dels que més interès solen despertar. També sobresurt la visita de la cova de Can Marçà, on l’entrada a través del penya-segat resulta un delit per les vistes que té sobre el mar.

Per últim, també pot ser una bona idea passejar sense manades de turistes per Dalt Vila, a la capital de l’illa. Aquest centre històric emmurallat va ser considerat per la Unesco l’any 1999 el més ben conservat del Mediterrani. Els baluards de les muralles (del segle XVI) ofereixen, a més, imponents vistes sobre el mar. Combinar un viatge a Eivissa amb una escapada d’un dia a Formentera per visitar-la en bici sol ser una opció guanyadora. Els vols fins a Eivissa poden sortir per uns 200 euros i l’allotjament de qualitat és abundant a l’illa. En paquets tancats, hi ha ofertes des de 600 euros per a tota una setmana.

El silenci de Zamora i voltants

La penitència forma part intrínseca de la Setmana Santa per a moltes persones, ja sigui pels càstigs autoinfligits que s’observen en les processons com per les pesades cues que es formen en qualsevol lloc, des de bars fins a carreteres. Si en aquestes dates el nostre objectiu és viure la primera penitència però no la segona, una opció pot ser visitar alguna ciutat amb una Setmana Santa potent però que no es vegi desbordada quan comencen les saetas i les madrugás.

Un possible destí pot ser Zamora, on destaquen les seves processons nocturnes, que singularitzen la seva festa des del 1986, quan les van qualificar d’ Interès Turístic Internacional. Sota la freda nit d’aquesta ciutat del Duero, els membres de les germandats acompanyen les seves valuoses imatges descalços, amb atxes enceses i en complet silenci. Una imatge dura que contrasta amb el sud espanyol i que viu en els seus moments àlgids amb la Procesión del Silencio i la Toma del Juramento, les dues el Dimecres Sant. El pas de dos personatges ancestrals, el Barandales i el Merlu, anunciant les processons és també un moment que els visitants han de tenir en compte. L’altre clímax de les celebracions arriba amb la sortida del sant del pas del Camí del Calvari -el divendres-, acompanyat per la marxa fúnebre de Sigismond Thalberg. La ciutat -de 66.000 persones- rep molts visitants aquests dies. Si algú vol una opció més tranquil·la pot optar per la Setmana Santa dels poblets que hi ha prop: Toro, Fuentesaúco, Villalpando o Bercianos de Aliste. En l’últim, durant la Procesión del Enterramiento, els vilatans desfilen amb el sudari blanc amb el qual volen ser enterrats. Menjar turriyones -una espècie de migas - o visitar el Parc Natural d’Arribes del Duero són altres activitats barates i tranquil·les. El preu pot variar bastant segons la durada perquè l’allotjament pot ser el més car per l’afluència de visitants. Anticipar-se pot ser una molt bona idea.

Vacances sense processons

Si quan arriba Setmana Santa no forma part de les nostres prioritats fer res relacionat amb la religió, la millor opció és reservar en un resort, per on no passen les processons. Dins d’aquests complexos turístics, la realitat dels clients no té res a veure amb l’exterior i, per aquest motiu, els turistes es poden centrar en el que els vingui de gust en cada moment. Una opció habitual és el Carib, on diversos països es disputen l’hegemonia. Per entre 900 i 1.300 euros es pot anar amb tot inclòs a països com Cuba, Guatemala, la República Dominicana o Mèxic. Tot i això, cal tenir en compte que les vendes es fan per paquets i que s’ha de tenir una disponibilitat àmplia, ja que la durada mínima solen ser nou dies.

Per aquest motiu, és potser més fàcil aprofitar que el bon temps ha arribat per anar a qualsevol hotel d’aquí que tingui disponibles una bona varietat d’ofertes per no haver de sortir-ne si no ens ve de gust. Un d’aquests és La Costa Golf & Beach Resort, situat a Pals. L’establiment, de quatre estrelles, té a escassos metres el camp de golf Platja de Pals, el més antic de la Costa Brava, un camp envoltat d’un pinar centenari que protegeix del sol els golfistes i que talla el vent els dies que el temps no acompanya. Amb un preu de partida d’uns 150 euros l’habitació doble, l’hotel també ofereix cabines de massatge, gimnàs, sala de jocs infantils, sauna i, fins i tot, perruqueria. Una combinació ideal per a aquelles persones que vulguin oblidar el món durant uns dies. I per als més atrevits, que no tinguin por de banyar-se aviat, cal fer constar que, a l’exterior de l’hotel hi ha una piscina tropical. També una base nàutica, pistes de tenis, pista de pàdel, camps de futbol, activitats infantils amb monitors i 10.000 metres de bosc.