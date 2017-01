Investiguen quatre sospitosos del robatori a Kardashian

Un jutge francès està investigant des de dijous quatre persones sospitoses del robatori a punta de pistola a l’estrella televisiva nord-americana Kim Kardashian. Als quatre imputats, homes d’entre 28 i 65 anys, se’ls acusa de delictes d’encobriment en una banda organitzada, complicitat per robatori a mà armada i segrest. El jutge va decretar presó provisional per a un d’ells.

Dilluns passat, la policia va arrestar 17 persones com a sospitoses del robatori, després de dur a terme una àmplia operació simultània a París, la Provença i la Costa Blava. Ahir es van posar en llibertat sense càrrecs quatre dels detinguts, entre els quals hi ha el xòfer parisenc de Kim Kardashian. El jutge també ha demanat a sis persones d’aquest grup d’arrestats que es presentin avui a declarar. El robatori a Kim Kardashian va tenir lloc a finals d’octubre, quan la celebrity nord-americana va ser atacada per cinc homes vestits de policia i emmascarats que la van apuntar amb una pistola i la van lligar a la seva residència de París. Els delinqüents van endur-se joies i altres objectes de Kardashian valorats en uns 9 milions d’euros.

Els lladres van escapar-se a peu i en bicicletes llogades i van ser gravats per les càmeres de videovigilància, però durant la fugida van perdre una de les joies, valorada en 30.000 euros. Un ciutadà va trobar-la poc després i va entregar-la a la policia. La celebrity va explicar a la policia que els homes van parlar tota l’estona en francès i que no va entendre què li deien. Entre els objectes robats hi ha una capsa de joies valorada en sis milions d’euros. Els agents de policia han aconseguit localitzar els sospitosos gràcies a l’ADN que un d’ells va deixar al mocador amb què van emmordassar Kardashian, segons afirma la cadena de televisió France 2.