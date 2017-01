Janet Jackson, mare per primer cop als 50 anys

La germana més famosa de Michael Jackson ha sigut notícia aquest cop per algun motiu que no té res a veure amb una polèmica que afecti el seu difunt germà. En aquesta ocasió, Janet Jackson ha aparegut als mitjans perquè ha sigut mare per primer cop als 50 anys. Al costat del seu marit, l’empresari qatarià Wissam Al Mana, Jackson ha tingut un part sense complicacions que ha portat al món un fill al qual ha posat Eissa.

Segons ha anunciat el seu representant, el part ha sigut “saludable i sense estrès” i la parella està “emocionada per ensenyar el seu fill al món”. A més, la nota -de la qual s’ha fet ressò People - indica que l’artista està “descansant còmodament” després del part.

De moment no s’ha fet pública cap dada més sobre aquest fet, ni el lloc de naixement ni si la criatura serà educada segons alguns cànons religiosos en concret. Jackson i Al Mana, de 42 anys, es van casar el 2012 amb molta discreció. Des de llavors ha transcendit molt poca informació sobre ells.

De fet, la poca claredat s’ha apoderat fins i tot de la seva vida professional. Quan es va quedar embarassada i va haver de suspendre la seva gira Unbreakable, ho va fer a través d’un vídeo. “El meu marit i jo estem pensant en la nostra família, així que haurem de posposar la gira”, va ser tot el que es va atrevir a concretar quan va suspendre el seu tour mundial.