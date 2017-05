Jennifer Lawrence treu importància al vídeo on apareix èbria ballant en un club de 'striptease'

260x366 Jennifer Lawrence / AFP Jennifer Lawrence / AFP

L'actriu Jennifer Lawrence, de 26 anys, ha tret importància a les imatges d'una festa difoses a través de les xarxes socials on apareixia èbria ballant en un club de 'striptease' de Viena (Àustria). L'actriu, que va guanyar un Oscar pel film 'El lado bueno de las cosas', que acostuma a ser molt cautelosa amb la seva intimitat, després de veure el rebombori que ha causat a les xarxes socials, s'ha hagut de justificar.

Ha explicat a través del seu perfil de Facebook, que es tractava de la celebració d'aniversari d'un dels seus millors amics i que per un moment es va deixar anar: "Vaig abaixar la guàrdia per uns segons per divertir-me –reconeix en un missatge–, no penso disculpar-me per això". També afegeix: "Crec que els meus balls no estan tan malament".

L'actriu estava a Viena rodant la pel·lícula 'Red Sparrow', una adaptació al cinema de la novel·la de l'exagent de la CIA Jason Matthews. En el vídeo, difós pel portal Radar Online aquest dimecres, es veu com Lawrence intenta ballar a l'escenari però va força èbria i gairebé no es pot mantenir a peu dret. En un primer moment porta una armilla però després apareix sense aquesta i només amb un top, que l'actriu assegura, també en el missatge de Facebook, que no són uns sostens, com s'ha dit, sinó un "top de dissenyador Alexander Wang".

No és el primer cop que es filtren imatges de la vida privada de l'actriu de 'Los juegos del hambre'. De fet, va ser una de les principals protagonistes del conegut 'celebgate', la filtració de desenes de fotos que va afecta a un gran nombre de famosos.