Jennifer Lopez acapara els focus dels Billboard llatins amb dos vestits d'infart

260x389 Jennifer Lopez amb el primer vestit de la nit / REUTERS Jennifer Lopez amb el primer vestit de la nit / REUTERS

El cantant nord-americà d'origen porto-riqueny i dominicà Nicky Jam va aconseguir dijous a la nit sis guardons durant la 28a edició dels Premis Billboard de la Música Llatina, un més que l'intèrpret mexicà Juan Gabriel –desaparegut recentment–, l'altre gran protagonista de la nit. Aquests sis guardons reafirmen que Nicky Jam, que tenia nou opcions de guanyar premi, és un dels grans noms de la música urbana gràcies al seu èxit 'Hasta el amanecer'.

No obstant això, l'èxit imparable d'aquest jove cantant i tota la resta d'estrelles llatines que van trepitjar la catifa vermella no han tingut ni la meitat d'impacte en els mitjans digitals i les xarxes socials que la cantant Jennifer Lopez, que va aparèixer a la gala amb un vestit que no ha passat gens desapercebut. Ni el que es va posar per arribar ni tampoc el que va fer servir per pujar a l'escenari.

249x274 Jennifer Lopez amb el vestit amb el qual va pujar a l'escenari / EFE Jennifer Lopez amb el vestit amb el qual va pujar a l'escenari / EFE

L'artista novaiorquesa, d'origen porto-riqueny, va optar per dues creacions del dissenyador Julien Macdonald. El primer era un disseny de xarxa, amb un pronunciat escot en forma de 'V', obertura frontal a la faldilla i 'cut-outs' situats en zones on qualsevol moviment brusc hauria pogut deixar a la vista encara més parts de la seva anatomia. El primer vestit el va combinar amb sandàlies i 'clutch' de Jimmy Choo i joies de Lynn Ban. El segon vestit era molt similar però de color metal·litzat. Tot i això tenia un coll 'halter'.

La cantant, de 47 anys, va aprofitar la celebració per presentar el seu nou senzill, anomenat 'Tan solo mírame'. Durant la gala se li van atorgar dos premis: 'Estrella de Telemundo' i 'Artista de l'any en Xarxes Socials'.