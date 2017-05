Angelina Jolie es compra una casa al costat de la de Brad Pitt

Després del seu sonat divorci, sembla que les aigües estan tornant al seu lloc. Potser per això, Angelina Jolie acaba de comprar-se una casa a cinc minuts de la del seu exmarit, Brad Pitt, al barri de Los Feliz, una exclusiva urbanització de Los Angeles on viuen també molts altres famosos.

Jolie, segons han publicat diversos mitjans nord-americans, hauria pagat prop de 22 milions d’euros per una mansió de més de 700 metres quadrats amb sis habitacions, deu lavabos, sala de te, una biblioteca, piscina, un gimnàs i, fins i tot, un petit estudi. Segons aquests mitjans, el motiu que hauria portat Jolie a escollir aquest barri i no qualsevol dels altres luxosos districtes de Los Angeles és facilitar al màxim la vida als seus fills: Maddox, Pax, Zahara, Shiloh i els bessons Knox i Vivienne.

“L’Angie espera que aquest trasllat a la nova casa sigui com un nou començament, per a ella, els nens i el Brad”, hauria comentat una persona pròxima a ella. Jolie estaria desitjant “oblidar el drama dels últims mesos i començar un nou capítol en uns termes millors pel bé d’ells dos i dels nens”. La proximitat amb els fills podria ser també útil per ajudar Pitt a solucionar els problemes amb l’alcohol que va reconèixer recentment en una entrevista.