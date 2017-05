De fer un sofregit cru a obrir un gimnàs: 10 coses que (potser) no saps de Jordi Cruz

El manresà guanyador de cinc estrelles Michelin (comptant tots els restaurants per on ha passat) i jurat del programa 'Masterchef' ha encès les xarxes aquesta setmana fins a arribar a ser trending-topic. El motiu: dir que els "stagiers" del seu restaurant són uns privilegiats pel fet de treballar-hi i defensar que no han de cobrar. La xarxa se n'ha fet ressò amb alguns mems enginyosos:

Repassem deu curiositats de la seva trajectòria:

1. El seu primer plat li va quedar cru

La seva primera experiència amb la cuina va ser amb 10 anys, quan va provar de reproduir la bolonyesa de la seva mare sofregint el tomàquet amb les salsitxes alhora. La carn li va quedar crua i la seva mare li va explicar que s'havia de rostir. Llavors la curiositat va fer que decidís dedicar-se a la cuina, tal com va explicar en una entrevista a l'ARA.

2. 'Nen prodigi' a la cuina i el més jove en rebre l'estrella Michelin

Amb 14 anys, cambrer de caps de setmana al restaurant Estany Clar de Cercs a la comarca del Berguedà. Amb 15, ja era cuiner i, amb 17, cap de cuina. Amb 24 anys, el restaurant l'Estany clar va guanyar l'estrella Michelin i ell es va convertir en el xef més jove de l'Estat en rebre el guardó i el segon més jove al món. Amb 26 anys va obrir el seu propi restaurant a Sant Fruitòs del Bages, l'Angle, que finalment va traslladar a Barcelona.

3. Un delinqüent generòs

Abans de trobar la seva vocació, va ser un nen problemàtic. No se n'amaga d'explicar que el pare, que tenia molt caràcter, li acostumava a a dir que era un delinqüent. En canvi, li agradava compartir: va robar 100.000 pessetes a la seva mare per convidar a llaminadures a tota l'escola, segons va explicar en una entrevista a 'El Periódico'.

4. Perdre gairebé 10 quilos per ser portada de Men's Health

Jordi Cruz va acceptar al 2014 el repte de la revista Men's Health que proposa un entrenament i una dieta estricta durant 4 mesos per acabar sortint a la portada. Es va aprimar 8,9 quilos, va perdre nou centímetres de cintura i va aumentar 5,5 de braç. El repte també l'han acceptat personatges mediàtics com Jesús Vàzquez, Pablo Motos o Bertin Osborne. Aquest últim no va aconseguir superar-lo.

540x306 Portada de Men's Health en què apareixia Jordi Cruz després d'assolir el repte Portada de Men's Health en què apareixia Jordi Cruz després d'assolir el repte

5. 'León come gamba', com a obsequi de benvinguda en un hotel de Mèxic

El famòs plat que va costar a un concursant de 'Masterchef' l'expulsió fa dos anys i que va ser descrit pel jurat del programa com «una marranada» o una «burla a l'ofici» ha seguit al cuiner en la seva trajectòria. Cruz va trobar-se sobre el llit d'un hotel a Mèxic un plat amb la mateixa forma que el 'león come gamba'. Tot i que era diferent perquè era un postre, va trucar a recepció i va demanar si era una broma. Li van explicar que era un plat típic de la zona que oferien a tots els hostes.

6. "Tapes gratis? No em sona, no ho conec. I estan oberts els locals?"

La dels becaris no és la primera polèmica en què ha estat implicat. En una visita al programa 'El Hormiguero', el xef va ser criticat per una conversa amb Pablo Motos en què va dir que no sabia que existien els locals on se servia una tapa per acompanyar la canya i va preguntar si eren rentables. El cuiner va comentar que hi estava d'acord mentre no se servís més que "unes olivetes".

7. Dos cap d'anys amb Anne Igartiburu

El cuiner va presentar les campanades de cap d'any de 'TVE' juntament amb Anne Igartiburu i el xef Pepe Rodríguez, en substitució de Ramón García. Els dos membres del jurat de 'Masterchef' no van servir de reclam a la cadena, que no ha deixat de perdre audiència en aquesta data assenyalada.

540x306 Jordi Cruz presentant les campanades de TVE l'any 2016 Jordi Cruz presentant les campanades de TVE l'any 2016

8. Una picabaralla amb David Muñoz

En una entrevista a 'Catalunya Ràdio', va dir que el xef de Diverxo acumulava tres estrelles Michelin per un «gest de favor» cap a Madrid a causa de «factors socials i polítics» ja que s'havia de compensar que la Guía havia premiat en moltes ocasion restaurants de Catalunya i del País Basc. Muñoz li va contestar amb un tuit que això eren «bajanades territorialistes». Aquest fet va desencadenar una picabaralla via xarxes entre els dos cuiners estrella que van acabar trucant-se per fer les paus, segons va explicar el xef de Diverxo.

9. La seva cançó preferida és 'El Far del Sud', de 'Sopa de Cabra'

Si ha de triar una cançó, escull 'El Far del Sud' del grup gironí. Per llegir, prefereix 'El cavaller de l'armadura oxidada', de Robert Fisher, un llibre d'autoajuda que explica la història d'un cavaller que intenta desfer-se de la cuirassa de les seves inseguretats en el procès d'acceptar-se i conèixer-se a ell mateix.

10. Quatre restaurants, quatre llibres, un gimnàs i molta dedicació

El cuiner manté el restaurant Angle, porta l'Àbac, el Ten's i l'Atempo. Però és que, a més, fa un parell d'anys que és soci fundador del gimnàs Core, juntament amb l'entrenador personal Fito Florensa i la nutricionista Anabel Fernández. Al centre fitness, ubicat al carrer Aragó, Cruz s'encarrega de la proposta culinària. També ha publicat quatre llibres. L'últim, "El cuiner tenaç", reflexiona sobre la seva trajectòria vital i professional.