Katy Perry torna a canviar de ‘look’

La cantant Katy Perry s’ha tornat addicta a la tisora. Quan els seus fans encara no s’havien acostumat al tall de cabells curt que duia en les seves últimes aparicions, ara ha sorprès de nou amb un estil garçon i ros platí, tal com mostrava en una imatge d’Instagram que ha recollit ja més de 600.000 “M’agrada”.

“Un flow com a El cinquè element ”, ha escrit l’artista, com a única explicació, referint-se al film de Luc Besson estrenat el 1997 amb Milla Jovovich de protagonista. Alguns fans assenyalaven, però, una altra semblança: la que tenia amb determinats looks pretèrits de Justin Bieber.