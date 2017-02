Kylie Minogue deixa el seu promès, Joshua Sasse

Kylie Minogue se’n va anar a la Setmana de l’Alta Costura de París a pensar què feia amb el seu nòvio i allà va decidir que ja n’hi havia hagut prou. Després de diversos desencontres, l’artista ha decidit que no vol seguir la seva relació amb l’actor britànic Joshua Sasse, de 29 anys. Després de veure les desfilades més refinades del món va tornar a Londres a fer-lo fora de casa, que és d’ella.

Aquesta és la narració dels fets que més èxit ha tingut en la majoria de mitjans, però hi ha hagut més literatura en aquest sentit. Tota escrita sota la confirmació de l’australiana, que a través d’Instagram ha assegurat que la seva història d’amor s’ha acabat amb un to molt conciliador. “Gràcies per tot el vostre amor i suport en aquest capítol recent de la meva vida. Gràcies pel vostre afecte i comprensió amb la notícia que el Josh i jo hem decidit prendre camins separats. Només volem el millor per a l’altre mentre encarem nous horitzons”, va escriure amb un hashtag que deia “el sol sempre torna a sortir”.

Kylie Minogue, enamorada d'un actor britànic vint anys més jove que ellaLes versions més contundents, però, parlen d’una infidelitat d’ell amb una actriu espanyola a qui hauria conegut al Canadà durant un rodatge, una fórmula semblant a com va conèixer Minogue, de 48 anys. “Està absolutament desolada. Creia que el Joshua seria el definitiu. Ara està segura que no pot confiar en ell”, ha dit una font a The Sun. Després de trencar amb el català Andrés Velencoso, Minogue va recuperar la il·lusió amb Sasse. El febrer de l’any passat van publicar al Daily Telegraph l’anunci del seu enllaç, que ja no se celebrarà.