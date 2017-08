Kylie Jenner, festa sorpresa pels 20 anys

La petita del clan Kardashian, Kylie Jenner, ha entrat a la vintena aquest cap de setmana. Per celebrar l’efemèride com es mereixia, la seva mare, Kris Jenner, i tres de les seves quatre germanes - Kim i Khloé Kardashian i Kendall Jenner - van organitzar-li una festa sorpresa a la seva casa de Los Angeles. Va ser una celebració doble: una a la nit i una altra de més íntima amb la família.

La model i empresària va arribar a la festa sorpresa després d’assistir al concert de la seva actual parella, el músic Travis Scott, al costat de Kendrick Lamar a l’Staples Center de Los Angeles. En les imatges que ha compartit la família a les xarxes socials es pot veure com Jenner, que vestia totalment de blanc, se sorprèn en entrar a casa i ràpidament abraça el seu xicot.

La celebració va tenir una curiositat: una gran estàtua de gel amb forma femenina i un cul curvilini que recordava el de l’homenatjada. A més, a la festa també hi va haver una font de xocolata i un pastís recobert amb una foto antiga de la model. Mare i filles no van perdre l’oportunitat d’immortalitzar la celebració i, a més de penjar nombrosos vídeos a les xarxes socials, van aprofitar l’ocasió per fer-se fotos de grup en les quals apareixen mostrant les seves millors gales.

L’endemà de la festa sorpresa, Kylie va ser protagonista d’una nova celebració, aquesta vegada a casa de la seva mare. Entre els convidats hi havia les seves germanes, alguns dels seus nebots i la seva àvia materna. La matriarca del clan Kardashian-Jenner va escollir una decoració en tons pastel i va contractar un conjunt de violinistes per amenitzar la trobada. Els més petits de la casa, el fill de Rob Kardashian i la filla de Kim Kardashian, van ser els encarregats de cantar el Happy birthday a la seva tieta.

El vestit que duia a la seva festa no és l’única peça de roba de Kylie que ha causat impacte a les xarxes socials aquesta setmana. Un dia abans del seu aniversari, Jenner va revolucionar Instagram compartint una imatge on apareix posant amb un biquini color nude. En menys de deu hores les dues fotos que va penjar van aconseguir dos milions i mig de likes.

Kylie Jenner no només està de celebració per haver estrenat una nova dècada. Segons el portal Women’s Wear Daily, dedicat al sector de la moda i la cosmètica, Kylie Cosmetics, la marca de Jenner, ha guanyat 420 milions de dòlars només en 18 mesos. A més, la firma de cosmètics podria experimentar un creixement del 25% en les vendes durant el 2017. El mitjà assegura que les previsions de vendes per a aquest any podrien arribar als 286 milions de dòlars. Afegeix que, si segueix aquesta projecció, el negoci de Jenner arribarà als mil milions de dòlars quan ella arribi als 25 anys.