L’acollida

Avui en dia la gran majoria patim, conscientment o inconscientment, no solament el problema d’estar allunyats de la natura, sinó també de la nostra pròpia naturalesa. Sense lamentar-nos pel que això comporta, vivim acceptant la prohibició que el més primitiu i primordial que hi ha dins nostre es pugui manifestar, i anomenem a aquest procés civilització o progrés. D’aquesta manera, quasi sense ni adonar-nos-en, ens tornem còmplices, i alhora víctimes, d’una mentalitat predominant en un sistema que ha deixat de ser col·laboratiu i acollidor per convertir-se en competitiu i hostil, sense poder abandonar una actitud conqueridora, fortament arrelada, cap a aquells territoris més febles. Malgrat que tot això ens incomodi, acollir a l’altre encara ens suposa un esforç.

L’aparent procés d’acceptació de tota la diversitat que els darrers anys ha arribat a casa nostra sempre treballa sobre un horitzó que no preveu el treball sobre un mateix sinó sobre l’altre. Bolquem els nostres esforços no a poder millorar dia a dia la nostra capacitat d’acolliment, de veritable trobada amb l’altre, sinó a intentar desarticular una autenticitat i primordialitat que encara atresoren cultures que arriben a casa nostra. Paradoxalment, treballar amb la diversitat cultural, social o religiosa té el perill de crear una homogeneïtzació, malauradament, sobre un model social que no ens enorgulleix. Encara avui, l’acceptació de l’altre porta implícita la ineludible condició de semblança amb un mateix.

Si volem que a casa nostra tingui lloc una veritable acollida, és imprescindible que entre el tu i el jo aparegui una tercera veu: el nosaltres. Un nosaltres que pugui crear una unitat sense anul·lar la diferència i que ens doni, a tots, la possibilitat de ser més del que érem abans de la nostra trobada.