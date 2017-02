Lady Gaga brilla a la Super Bowl (amb temes antics)

Lady Gaga ha estat, com era d'esperar, la nota més extravagant la nit de diumenge a dilluns durant la Super Bowl, amb una actuació molt aplaudida que no va incloure cap paraula explícita contra el president dels EUA, Donald Trump, que va mirar el partit des de la seva mansió de Florida. Amb salts al buit, jocs pirotècnics i fins a 300 drons que han dibuixat estrelles al darrera de la cantant durant el xou, la nord-americana ha preferit l'espectacle a la polèmica en la seva actuació en la gran final de la Lliga Nacional de Futbol Americà (NFL).

540x306 Lady Gaga il·luminada per les estrelles que van dibuixar al seu darrera 300 drons / EFE Lady Gaga il·luminada per les estrelles que van dibuixar al seu darrera 300 drons / EFE

L'estrella del pop havia promès un concert "interessant i emocionant" que tindria com a únics missatges polítics els mateixos que ha defensat durant la seva carrera: la necessitat d'igualtat i la idea que "l'esperit d'aquest país és d'amor, compassió i amabilitat", segons va avançar al diari ' The New York Times'. En un moment de divisió política als EUA, Lady Gaga va voler cridar a la unitat patriòtica en començar la seva actuació des de dalt de l'estadi NRG de Houston amb una barreja de l'himne ' God Bless America', la cançó ' This Land Is Your Land' i el jurament de fidelitat a la bandera.

Vestida amb un 'body' Versace platejat de màniga llarga amb muscleres, pedreria disposada en línies verticals i unes botes altes a joc, la rossa cantant va entonar les primeres notes mentre darrere d'ella el cel semblava omplir-se d'estrelles. Es tractava, en realitat, de 300 drons que després van dibuixar la bandera nord-americana, una part de l'espectacle que va haver de gravar-se abans de la Super Bowl per complir amb les regles governamentals sobre avions no tripulats.

540x306 Lady Gaga va entrar a l'estadi fent acrobàcies en l'aire agafada només a dos fils metàl·lics / GETTY Lady Gaga va entrar a l'estadi fent acrobàcies en l'aire agafada només a dos fils metàl·lics / GETTY

Lady Gaga es va llançar a continuació al buit i, sostinguda per cordes, va començar a cantar des d'una torre seu èxit 'Pokerface', saltant i donant tombarelles en l'aire abans de baixar a l'escenari enmig d'un desplegament de pirotècnia. La cantant va optar per missatges polítics subtils, com la seva cançó 'Born This Way', un himne en defensa dels homosexuals, i la seva breu entonació al començament de l'espectacle de 'This Land Is Your Land', una oda antifeixista escrita en 1940 pel cantant Woody Guthrie. A nivell artístic, la seva encertada entonació, la seva capacitat de ball i l'absència dels seus temes més nous (amb l'excepció única de 'Million Reasons') van ser els trets més destacats.

540x306 Lady Gaga va cantar el seu 'hit' clàssic 'Poker face' des de dalt d'una torre envoltada de foc i fum / GETTY Lady Gaga va cantar el seu 'hit' clàssic 'Poker face' des de dalt d'una torre envoltada de foc i fum / GETTY

També va abraçar a una jove afroamericana del públic mentre cantava "stay" ("queda't", en català), l'últim vers del seu nou senzill 'Million Reasons', que va tocar al piano mentre l'estadi s'il·luminava amb fanalets ataronjats. Molt donada a la provocació al començament de la seva carrera, especialment amb la indumentària, Lady Gaga va evitar aquest cop les disfresses fastuoses, encara que per entonar el seu primer èxit, ' Just Dance', es va enfundar una jaqueta daurada amb punxes a les muscleres, potser com gest de complicitat als vestits amb els que va saltar a la fama al 2008.

540x306 A la part central de l'espectacle, Gaga va interpretar a piano la balada 'Million Reasons', durant la qual va saludar al seu pare i a la seva mare / GETTY A la part central de l'espectacle, Gaga va interpretar a piano la balada 'Million Reasons', durant la qual va saludar al seu pare i a la seva mare / GETTY

540x879 Lady Gaga va afegir una jaqueta daurada amb tot tipus d'ornamentació al seu 'look' de Versace per entonar el seu mític 'Just Dance' / EFE Lady Gaga va afegir una jaqueta daurada amb tot tipus d'ornamentació al seu 'look' de Versace per entonar el seu mític 'Just Dance' / EFE

Molts fans van esperar, sense èxit, que Beyoncé aparegués a l'escenari per cantar al costat d'ella ' Telephone', el duet que ambdues van popularitzar el 2009 i que finalment va interpretar Lady Gaga en solitari tot i els rumors sobre una possible intervenció de la diva negra. No hi va haver, de fet, cap artista convidat en l'actuació d'aquest any, com sí que va passar el passat, quan Beyoncé va cedir part del protagonisme al cantant Bruno Mars i a Coldplay.

Hi va haver un canvi de vestuari gairebé al final, quan Lady Gaga va voler retre homenatge a l'estètica del futbol americà amb un 'top' blanc amb exagerades muscleres mentre cantava 'Bad Romance' amb ballarins que portaven els cascos típics d'aquesta disciplina esportiva.

540x352 Lady Gaga va homenatjar l'estètica del futbol americà mentre cantava 'Bad Romance' / GETTY Lady Gaga va homenatjar l'estètica del futbol americà mentre cantava 'Bad Romance' / GETTY

El punt final va arribar just després, quan, al crit de "¡Super Bowl 51!", Lady Gaga va tirar el seu micròfon al públic i va agafar una pilota que li van llançar abans de saltar al buit des d'una plataforma.