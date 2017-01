L’agraïment de la filla de Carrie Fisher

Amb només 24 hores de diferència Billie Lourd va perdre la mare i també l’àvia. Una circumstància dura per a qualsevol i que resulta més greu encara si tenim en compte la pressió afegida que suposa el fet que les difuntes fossin conegudes arreu del món per la seva carrera al cine. Debbie Reynolds i Carrie Fisher eren, respectivament, l’àvia i la mare de Lourd, que, després d’uns dies de dol, ha fet servir les xarxes per agrair les mostres de suport. “Haver rebut les vostres oracions durant l’última setmana m’ha donat força en un moment en què creia que la força no podia existir. No hi ha paraules per expressar com trobaré a faltar la meva Abadaba i la meva especial Momby. El vostre amor i suport significa un món per a mi”, ha escrit Lourd, de 24 anys, al costat d’una imatge de totes tres juntes.

540x380 La imatge amb què Billie Lourd ha recordat la seva mare i la seva àvia / INSTAGRAM La imatge amb què Billie Lourd ha recordat la seva mare i la seva àvia / INSTAGRAM

Graduada en psicologia, Lourd ha fet carrera en l’actuació per pròpia voluntat després que a casa li recomanessin altres professions. El seu pare és l’agent de talents Bryan Lourd. La feina d’actriu que més fama li ha donat és el paper a la sèrie de Fox Scream queens.