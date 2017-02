Una de les ensenyances del budisme són els paramites, que podem traduir per pràctiques o perfeccionaments que ajuden en el camí cap al despertar, cap a l’alliberament del sofriment. Un d’aquests paramites és la paciència, que en sànscrit s’anomena kshanti, que ens recorda d’exercitar la tolerància i la paciència de manera conscient i activa. Practicar la paciència no ho hem de confondre amb no actuar, i tampoc és sinònim de resignació.

Està bé recordar que el budisme no és dogmàtic, no es tracta de creences, sinó de pràctiques per a una vida més plena. Però en el món de la immediatesa i de la velocitat en què estem immersos, la paciència és, potser, més difícil que mai. El temps s’ha accelerat, sembla que tothom té molta pressa i que tot s’ha de fer molt ràpidament. Els que necessiten més temps queden descartats en un món en el qual prima la velocitat. Ens trobem amb avis que condueixen a poc a poc i que han de sentir els clàxons de cotxes i motos que els fan saber que són una nosa, un obstacle en aquesta cursa en què s’ha convertit la vida diària. L’ésser humà ha desenvolupat tots els mecanismes tècnics per augmentar la velocitat a tots els nivells, com per exemple per donar resposta a les nostres preguntes només en un clic. Són, però, respostes també ràpides. Les respostes a les grans qüestions de l’existència necessiten temps, calma i paciència. Envoltats com estem de nous estímuls constants, hem de parar i també escollir per poder aprofundir.

Aturar aquest ritme frenètic una estona cada dia, durant setmanes, mesos i anys, permet finalment recollir el seu fruit, un profund aprenentatge que només es pot adquirir lentament, amb perseverança. Perquè tenim pressa per arribar a on? Més ràpidament al fèretre? Segurament el recorregut serà més ric i plàcid si el fem cultivant l’art de la paciència.