Laura Escanes, comiat de soltera a Eivissa

Risto Mejide i la seva nòvia, Laura Escanes, estan en plena recta final de cara el seu casament, que tindrà lloc el 20 de maig. Per aquest motiu, els dies que queden estan sent molt intensos per a la parella, perquè va ultimant a poc a poc els últims detalls de l’enllaç i per algunes sorpreses que s’estan enduent.

En el cas d’Escanes, la sorpresa no ha sigut petita, ja que divendres el seu grup d’amigues i amics més pròxims se la va emportar per sorpresa a Eivissa, on va celebrar el seu comiat de soltera. Primer li van embenar els ulls i, amb un taxi, se la van emportar a l’aeroport del Prat, des d’on van agafar un avió cap a l’illa pitiüsa.

Un cop allí, segons la revista ¡Hola!, la influencer va descobrir que la seva colla havia llogat dues suites a l’Hotel Hard Rock Cafè, un dels més famosos i exclusius de l’illa. Per ambientar la sorpresa, els amics de la futura núvia van decorar les habitacions amb globus d’heli que portaven imatges de moments compartits al llarg de la seva joventut. També allà, aprofitant el bon temps, després de dinar a l’hotel, van passar plegats una tarda a la platja.

Fi de festa a Pacha

El sopar, del qual ella va deixar constància a Instagram, va tenir lloc en un dels previsibles nous llocs emblemàtics de l’illa, el restaurant que hi han obert Enrique Iglesias, Rafa Nadal i Pau Gasol. Al Tatel Eivissa, que es com han batejat l’establiment, van sopar-hi i també van començar la festa. Situat a primera línia de costa, a la zona de la platja d’en Bossa, no va ser l’últim lloc que van visitar, ja que després van anar a la discoteca Pacha, on van acabar la nit.