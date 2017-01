L’exnòvio de George Michael serà interrogat

La policia britànica té intenció d’interrogar l’exnòvio de George Michael, Fadi Fawaz, per aclarir què va passar durant les últimes hores de vida del cantant, que va morir el dia de Nadal a la matinada. Fawaz va afirmar inicialment que havia passat aquella nit a casa de Michael i que se l’havia trobat mort al matí, però després va canviar la seva versió i va assegurar que el músic estava sol a casa i que ell havia dormit al cotxe. A més, el perruquer d’origen australià -que havia fet creure que encara mantenia una relació sentimental amb el cantant, tot i que aquesta setmana s’ha sabut que havien trencat el 2015- va esborrar uns tuits en què insinuava que Michael s’havia suïcidat i va argumentar que li havien hackejat el compte.

Malgrat aquestes contradiccions, la policia no creu que Fawaz tingués cap responsabilitat en la mort de Michael i vol parlar-hi només per aclarir els fets. En canvi, les autoritats sí que investiguen si el cantant va morir per una sobredosi. Segons ha explicat un portaveu policial al diari britànic The Telegraph, si es determina que aquest factor hi va tenir alguna cosa a veure la causa es convertirà en una “investigació criminal” i s’intentarà determinar qui va subministrar les drogues al cantant, que ja havia tingut problemes d’addicció en el passat.

De moment, la policia ha demanat a una agència de fotografia les imatges que va captar un dels seus empleats el 24 de desembre, en què es veuen diverses persones entrant i sortint de la casa de Michael.