L’herència de George Michael: 122 milions

George Michael , mort aquesta Nadal als 53 anys, va ser un dels artistes britànics que més èxit comercial han tingut. En 35 anys de carrera, havia venut més de cent milions d’àlbums i les seves col·laboracions -amb artistes com Aretha Franklin, Whitney Houston i Mary J. Blige - van obtenir un gran èxit. Per aquest motiu, segons el Daily Mirror, abans de morir havia reunit un patrimoni de 122 milions d’euros. Una quantitat elevada que ara es preveu que vagi a parar a mans d’un bon nombre d’hereus, perquè ell no va tenir fills. Tot i això, era padrí de diversos nens que ara sonen com a beneficiaris seus.

En aquesta llista d’afortunats hi ha Roman i Harley Moon, fills de Shirlie Holliman -ballarina de Wham!- i Martin Kemp -baixista de Spandau Ballet-, un matrimoni que es va formar gràcies a ell. També són fillols seus Bluebell Madonna, filla de l’ex-Spice Girl Geri Halliwell, i els dos fills del seu cosí Andros.

Però també sonen noms d’adults entre els possibles legataris. Entre aquests, el seu últim ex, Fadi Fawaz, que va ser qui el va trobar mort. També les seves dues germanes, Melania i Yioda, i qui sap si potser el seu gran amor, el marxant d’art Kenny Goss, al costat del qual va passar 12 anys i amb qui darrerament havia establert una bona relació.

De fet, els anys que va compartir amb ell van ser el període en què va acumular una gran col·lecció d’art que ara s’enduran els hereus. A les parets de les seves propietats d’arreu del món -dues cases a Londres, una a Los Angeles i una altra a Sydney- hi ha obres de Banksy, Damien Hirst i Tracey Emin.

George Michael, una qüestió de fe i llibertat (per Xavi Cervantes)La mort de Michael ha propiciat que moltes persones hagin fet públiques donacions que l’artista els havia fet a ells o a les seves ONG, molts cops amb la condició que no ho fessin públic. Per això, ara que s’ha conegut la seva gran generositat, alguns mitjans han especulat que podria haver-hi associacions benèfiques entre els seus hereus.