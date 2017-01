L’hivern de Miras, Ponsa i Abril

Ja li agradaria al 080 Barcelona Fashion tenir la projecció del Barça. Però almenys també pot presumir del trident format per Txell Miras, Miriam Ponsa i Josep Abril. Aquestes tres marques tenen molts punts en comú: porten el nom del seu creador, aposten per la roba d’autor feta íntegrament a Catalunya i sempre busquen explicar una història potent a través de les seves col·leccions. A més, encarnen l’esperit fundacional del 080, una passarel·la que naixia amb vocació d’acompanyar els dissenyadors independents i ajudar-los a consolidar-se. Ells tres ho han aconseguit, fins al punt que ja comparteixen tres botigues pròpies, una a París i dues a Barcelona. I segueixen desfilant. I segueixen fent-ho el mateix dia. Casualitat o no, són els que van marcar la diferència en la segona jornada del 080, perquè van distanciar-se amb elegància del see now, buy now, el concepte estrella en aquesta edició.

L’exigència. Beneïda exigència. Aquest també és un tret que comparteixen i així va quedar palès a l’escenari del Teatre Nacional de Catalunya. Txell Miras va llegir Tom Spanbauer i va anar a buscar inspiració en els indis nord-americans. D’aquí els subtils canvis detectats a The Shed, una col·lecció d’hivern preciosa que jugava amb volums i superposicions, però que tenia com a novetat el color (beix, blau, negre i estampat de quadres) i també l’ornamentació amb l’aplicació de passamaneria, plomes i sivelles en ponxos, vestits i jaquetes. Sí, una Miras més ètnica també és possible.

Qui està més acostumada a buscar referències exòtiques és Miriam Ponsa, que va presentar una col·lecció amb un nom molt eloqüent: La Ruta dels Balcans. Però aquest cop no va entrar en l’aspecte social, sinó en el purament estètic. Amb el negre com a color dominant, va reinterpretar la indumentària tradicional d’aquesta regió donant una especial importància a les armilles, tant curtes com llargues, i a les jaquetes amb cisa exagerada. La llana -declinada en moltes i suggerents textures- va ser el material estrella d’una col·lecció en què els volums i la revisió de l’artesania en clau d’avantguarda es van tractar un cop més amb molta delicadesa.

Josep Abril es va fer una pregunta que convidava a una reflexió interior: ¿és possible acostar punts de vista extrems? La resposta la va materialitzar a Eyes unint dos teixits antagònics, com són la llana freda i la poliamida. Amb aquest teixit sandvitx va construir les peces de la seva col·lecció masculina, amarada de negre, blau i un porpra inèdit en ell. Unes peces amb personalitat que jugaven al malentès i a la asimetria: vestits granota, pantalons faldilla, jerseis dessuadora, camisoles amb detalls de sastreria... Abril, com sempre, explorant els límits de la vestimenta masculina.

La zona de confort

A Oscarleon, en canvi, li costa sortir de la seva zona de confort, que d’altra banda domina a la perfecció. La seva dona continua obscura i transgressora, amb un perfil estètic molt marcat i un intens joc de textures. Camises amb mànigues de pell, vestits camisers oversize, pantalons estrets, samarretes estampades a mà pel mateix dissenyador... Les seves propostes són molt elaborades, sobretot per la manipulació a la qual sotmet els teixits. I és per això que Oscarleon també es distancia del see now, buy now.

Un concepte que tampoc entra en els plans immediats de les marques amb perfil més comercial que van desfilar ahir: LOA by Lidia Aguilera, amb una proposta que navegava a mig camí entre la dona victoriana i la bohèmia mediterrània; Lola Casademunt, que va inventar-se un conte per a fades que estimen la vida nocturna; i Naulover, que va apostar fort pel vermell en una col·lecció en què van destacar les peces d’abric.

Però va ser Custo, encarregat de tancar la segona jornada, qui va abraçar amb força el see now, buy now. I per fer-ho va rescatar la col·lecció de primavera-estiu 2017 que va presentar la tardor passada a la Setmana de la Moda de Nova York. D’aquesta manera Way More era inèdita a la passarel·la barcelonina (al 080 només mostrava una part de la col·lecció i es reservava l’altra per a la capital nord-americana). La sorpresa, però, no va venir tant per la roba -colorista i plena de detalls- com pel debut com a model de Maria Vicente, la filla de Judit Mascó. Per acontentar la parròquia local, Custo també va fer desfilar sis looks de Light Years, la col·lecció de tardor-hivern 17/18, que d’aquí un parell de setmanes es veuran a Nova York. Un avançament brillant -en materials i en noves siluetes- amb el qual després aterrarà per primer cop en la seva trajectòria a Madrid.

‘Pop-ups’ de moda i disseny s’apoderen del vestíbul del TNC

Aquests dies no només els amants del teatre pugen les majestuoses escales del TNC, sinó també els apassionats de la moda que visiten el 080 Fashion Market, que enguany ocupa el vestíbul de la Sala Gran. Hi passegen des d’experts en moda per descobrir nous talents fins a aficionats que volen firar-se amb un complement de disseny. Fins i tot Carles Puigdemont i Marcela Topor s’hi passejaven dilluns, després d’assistir a la inauguració del certamen. Si alguna cosa té un mercat és que pot accedir-hi tothom. Tot i així, la localització d’enguany preocupa algunes de les 22 marques que hi exposen. “L’any passat tothom qui anava a les desfilades havia de passar pel mercat sí o sí. En canvi, aquest any han de venir aquí expressament, ja que les desfilades són a la Sala Tallers i s’hi entra per l’altra banda de l’edifici”, explica Víctor Hurtado, dissenyador de la marca Grey Sunglasses, que ja fa tres anys que participa en el mercat. Tot i així, Hurtado afegeix que la seva experiència “sempre ha sigut bona”.

Una de les principals novetats del mercat és que enguany també hi exposen marques i dissenyadors que desfilen, com Oscarleon, Blame i els quatre joves creadors que debuten al 080: Pilar del Campo, Aubergin, Daniel Rosa i Anel Yaos. “No tothom té accés a les desfilades, però al mercat sí”, diu la barcelonina Pilar del Campo. De fet, després de la seva desfilada (avui, 11 h), i seguint el concepte que lidera el 080 d’enguany, el see now, buy now, Del Campo exposarà a la seva pop-up la nova col·lecció que haurà mostrat a la passarel·la. Berta Vilanova