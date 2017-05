L’home proposa i la vida disposa

L’última campanya de Transports Metropolitans de Barcelona ha estat molt budista, amb els autobusos que recorrien la ciutat vestits amb eslògans com “Tot torna” o “Bon viatge i bon karma”. També Karma és el nom que ha rebut el personatge que conscienciava els usuaris que calia viatjar amb bitllet o, per exemple, cedir els seients reservats a les persones que necessiten atenció especial. Perquè les bones accions condicionen el mateix viatge.

Es feia així clara referència al concepte filosòfic del karma, un concepte important en el budisme, que podem traduir com el conjunt d’actes que realitza cada individu i que deixen empremta en la seva consciència, o també com la llei de la causa i de l’efecte, que ens recorda que les nostres accions tenen uns efectes o conseqüències. Accions del cos, de la paraula o del pensament. Tots hem pogut experimentar en algun moment el resultat d’un acte anterior, però l’acció o la causa inicial es pot produir fins i tot més enllà de la pròpia vida. Tenim herències kàrmiques, que no són fruit de cap acció personal. No escollim el color de la nostra pell, o el color dels ulls, o el to de la nostra veu, són herències que ens venen donades i amb les quals aprenem a conviure.

Prendre consciència que recollim el que sembrem és important, però també ho és el fet de tenir present que en la nostra vida hi haurà factors que no dependran únicament de nosaltres. No tot està sota el nostre àmbit d’actuació perquè també es produeixen circumstàncies que no escollim. Podem viure aquestes circumstàncies amb angoixa si pretenem que tot estigui sota el nostre control, o bé obrir-nos al que la vida ens aporta, des de l’acceptació, com un camí per esdevenir una mica més savis. Un camí ple de bones accions, sabent també que, a vegades, l’home proposa però la vida disposa.