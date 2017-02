Llibertat i presó

A Memòries de la casa morta, Dostoievski relata els vuit anys que va viure sotmès a treballs forçats a Sibèria, acusat de crims contra la seguretat de l’Estat, i hi escriu: “Què està per sobre dels diners per al presoner? La llibertat o, almenys, qualsevol somni de llibertat”. Però més endavant, cap al final, assegura: “Voldria comentar que, com a conseqüència de la nostra tendència a somiar i de la llarga privació, a la presó la llibertat ens semblava més lliure que l’autèntica llibertat, tal com aquesta és de fet a la realitat”.

En què consisteix, doncs, la llibertat, si la persona que és alliberada d’una presó sent que, comparat amb el seu somni, el que n’obté és inferior? I quin és el somni de llibertat d’un ésser lliure?

Vaig conèixer una persona que em va comentar que el seu propòsit era deixar de jutjar. Recordo també que vaig pensar que no hi devia haver cap altra presó més amarga que la impossibilitat d’observar. Impossibilitat que provoca una barrera que s’estableix entre l’extern i l’intern: el prejudici, la valoració que es fa de les coses en comptes de percebre-les. La incapacitat del coneixement. La dificultat insuperable de ser aquí i ara; amb l’experiència viscuda, sí, però amb la curiositat intacta.

Tendim a fabricar reixes amb les nostres idees preconcebudes. Creiem que ens aïllen i que ens defensen, però més aviat ens limiten i ens empresonen. I un cop allà, dins aquella construcció nostra de la qual resulta tan difícil fugir com de qualsevol presó, somiem en la llibertat i la projectem cap al futur, com si es tractés d’un tren que encara ha d’arribar.

Aleshores, parafrasejant Dostoievski, em formulo aquesta pregunta: què està per sobre dels prejudicis, per als éssers teòricament lliures que en són presoners? La resposta, en aquest cas, no és pas ni la llibertat ni el somni de la llibertat.