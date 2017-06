Una col·laboració pòstuma de David Delfín

Quan fa escassament una setmana de la mort de David Delfín, ha transcendit que hi haurà novetats creatives del dissenyador, que abans de morir va crear una línia per a la firma de calçat femení Unisa, amb la qual ja havia col·laborat dues vegades abans.

La col·laboració entre l’artista i la marca és una col·lecció càpsula que inclou dos models de vambes, anomenades Escorpio i Big Ban, que tenen forma de botí i que sortiran a la venda al setembre. Fetes amb materials tècnics com el neoprè o el mesh, les diverses versions dels dos models van lligades a l’estil arty que tant agradava al creador malagueny, que va morir dissabte a causa d’un càncer cerebral després d’un any malalt. Precisament per aquest motiu, tots els beneficis que s’aconsegueixin amb aquestes sabates -que costaran entre 125 i 135 euros- aniran destinats a l’Associació Espanyola Contra el Càncer.

540x576 La col·lecció de calçat esportiu de Delfín per a Unisa / UNISA La col·lecció de calçat esportiu de Delfín per a Unisa / UNISA

Delfín, que va arribar a la moda gairebé per casualitat, va fundar al costat de la seva amiga Bimba Bosé una firma que portava el nom d’ell. La neboda de Miguel Bosé va morir al gener a causa de les metàstasis al fetge i els ossos que li havia provocat un càncer de mama que li van extirpar.