Macpherson es divorcia després de quatre anys

La model Elle Macpherson i el seu marit, el multimilionari Jeff Soffer, s’han divorciat de manera amistosa després de quatre anys de matrimoni, tal com han indicat diversos mitjans dels EUA, com per exemple People. La revista assegura que la decisió hauria sigut consensuada i que ella ja hauria abandonat la casa que compartien a Indian Creek, una illa amb camp de golf a tocar de Miami, a Florida, els EUA. “Ella ha deixat la seva casa a Indian Creek amb els seus dos fills [d’un altre matrimoni] i està buscant la seva pròpia residència a la mateixa ciutat. A ell se l’ha relacionat amb altres dones, però insisteix que es tracta només d’amistats”, han explicat fonts anònimes a la citada publicació.

Soffer i Macpherson, de 48 i 53 anys respectivament, van començar a sortir el 2009, fins al 2012. En aquell moment ho van deixar, però, passats uns mesos, ell va tenir un accident d’helicòpter en què va morir un dels ocupants i ell en va sortir il·lès. Aquell fet traumàtic va fer que es retrobessin i, al cap de pocs mesos, es casessin en un resort exclusiu anomenat Laucala i ubicat a l’arxipèlag de les illes Fiji.

La model australiana ha estat casada tres cops. La primera, amb el fotògraf Gilles Bensimon el 1985. La segona, amb el magnat financer Arpad Busson, amb qui va tenir els seus dos fills, Flynn i Aurelius Cy, i la tercera, amb Soffer. De fet, durant la ruptura el mite eròtic dels vuitanta i noranta, coneguda pel sobrenom d’El Cos, va flirtejar amb el també afortunat Roger Jenkins. La model també és empresària i té una marca de roba interior, i encara fa de model per a campanyes publicitàries.