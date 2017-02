Manual lingüístic per a les xarxes

El que ahir volia dir una cosa, pot ser que demà ja no sigui més que una relíquia lingüística. El llenguatge a les xarxes socials evoluciona a una velocitat de vertigen i gairebé cada dia neixen noves paraules, acrònims i expressions que els internautes assumeixen ràpidament. Els responsables d’aquesta voràgine són, sobretot, els millennials, joves inquiets que es mouen per internet com si passegessin per casa seva. Segons Juan Merodio, expert en màrqueting digital, els joves són els lingüistes més actius d’internet. “A cada edat ens preocupem de coses diferents”, explica. En aquest cas, doncs, són els joves els que juguen a la creació de nous mots. El principal objectiu és aconseguir que aquestes paraules s’integrin de manera natural en els intercanvis a les xarxes, com ara Instagram, Twitter o Snapchat, entre d’altres, i qualsevol tipus de missatgeria en línia, com el WhatsApp, i que passin a formar part del llenguatge digital. Els millennials no només són els que s’inventen aquests conceptes, sinó que sovint també són els únics que els entenen.

A l’altra banda de la xarxa hi trobem un gran nombre de persones que intenten esbrinar el significat que oculten aquestes paraules sovint indesxifrables. Per sort, hi ha algunes iniciatives orientades a resoldre aquests dubtes i a ordenar aquest llenguatge que evoluciona tan ràpidament. N’és un exemple el The Online Slang Dictionary, el diccionari en línia més antic sobre slang, que va començar l’any 1996. “T’oferim més de 24.000 definicions reals sobre 17.000 paraules i frases en argot”, assegura la plataforma. Però no és l’únic espai pensat per emmagatzemar el llenguatge cibernètic, ja que també competeixen amb força l’ Urban Dictionary i l’ Internet Slang, plataformes plenes a vessar de col·loquialismes caçats a internet i estampats per a la seva immortalització.

Sigui com sigui, totes aquestes iniciatives no són més que un flaix de llum que intenten capturar un llenguatge estrambòtic i serpentejant que, molt probablement, demà ja no serà el mateix. Però si voleu moure-us per la xarxa com autèntics professionals i no fer cara d’espant quan algú us escrigui gyif o yolo, haureu d’estudiar-vos un petit vocabulari. D’entre tantes noves idees caçades al vol, quina us sembla més estranya?

FB

No és un acrònim de Facebook sinó una manera de dir que algú a qui hem seguit a les xarxes socials ens ha correspost: és un follow back. També hi ha el like back, o LB, que vol dir posar un “M’agrada” en senyal d’agraïment.

Ship

És una abreviatura de relationship i s’utilitza per fer referència a qualsevol relació o aparellament.

Avo

L’alvocat és un dels grans protagonistes a les fotos d’esmorzars compartides a les xarxes. És per això que ara aquest beneficiós fruit es coneix a les xarxes -sobretot a Instagram- amb aquesta abreviatura que prové del seu nom original, avocado.

Fam

És una manera d’adreçar-se als amics i a la comunitat internauta amb un estil proper, ja que és una abreviatura de família. Aquesta forma serveix per interpel·lar els col·legues a les xarxes tot dient “Ei, fam!”.

Sis

El feminisme es comença a imposar també en el vocabulari cibernètic. Un exemple és l’ús de l’abreviatura sis ( sister ), per referir-se a germana, però en el sentit de col·lega. Un mot que vol robar espai al desgastat bro ( brother ), per referir-se a germà.

Yolo

Aquest mot, que anima a aprofitar la vida al màxim, és el carpe diem modern. Significa que només es viu un cop i té l’origen en l’expressió anglesa you only live once.

Yogacise

El furor pel ioga ha aconseguit que circuli per internet la paraula yogacise, que s’utilitza per referir-se a la pràctica d’aquest esport. Fàcil i eficaç.

JK

Per fer entendre a algú que el que acabem de dir era una broma, només cal escriure dues lletres, JK, és a dir, just kidding.

Kit

Aquesta paraula no té res a veure amb un pack, sinó que és una manera d’acomiadar-se. Concretament és l’acrònim de keep in touch.

OTP

Aquest acrònim de one true pairing s’utilitza per opinar sobre dues persones que són parella. S’utilitza sobretot per fer comentaris de famosos que mantenen una relació.

RT

No es refereix a un retweet de Twitter, sinó que és una abreviatura que s’utilitza per dir que s’està d’acord amb algú. És una simplificació de la paraula right.

Stan

Aquest mot és el resultat de la fusió de dues paraules: stalker (assetjador) i fan, i s’utilitza per fer referència a un fan obsessiu.

Boots

Un altre false friend. Boots no vol dir botes, sinó que és una expressió que s’utilitza per donar èmfasi al que es diu i es posa darrere de les frases: “Estic molt cansat, boots ”.

BTW

Aquesta és la fórmula abreujada de dir by the way, que s’utilitza per dir “per cert”, abans d’afegir alguna cosa que es vol dir.

AKA

Aquest acrònim d’ also known as, s’utilitza per fer referència al sobrenom d’algú d’una manera curta i eficaç. En el món del hip-hop ha esdevingut, fins i tot, una manera d’introduir el sobrenom de l’artista.

ASAP

És la manera ràpida de dir que respondràs tan aviat com sigui possible ( as soon as possible ) a una petició que t’han fet per WhatsApp o correu electrònic. Només d’escriure-ho tan curt ja estàs guanyant temps.

Woke

Aquesta paraula, que prové d’ awake (estar despert) està adquirint un nou significat: s’utilitza per animar els internautes a estar informats, ser políticament incorrectes i socialment responsables. Es fa servir en la campanya #Staywoke.

Extra

Aquesta paraula s’utilitza per dir que alguna cosa o algú està sent especialment encertat: “Estàs sent extra”.

TBH

Compte amb aquesta amenaçadora introducció, que vol dir to be honest (per ser honest). El que ve després segur que no és qualsevol cosa i potser no agradarà a l’interlocutor.

GIYF

Google is your friend (Google és amic teu) és una manera “amable i cordial” de dir-li a algú que el seu dubte el pot resoldre buscant en aquest motor de cerca. I que no cal que destorbi els altres.

Un nou vocabulari per a un nou context

El fet que apareguin noves paraules que es fan servir només per a les xarxes socials, segons Juan Merodio, succeeix perquè estem en un context molt diferent de comunicació. “Igual que no parlem de la mateixa manera amb la família que amb els companys de feina o amb els amics, les xarxes socials tenen el seu propi context”, explica l’expert. Molts cops aquest context ens obliga, per exemple, a ser més abreujats, cosa que explica l’ús d’acrònims, com és el cas de LOL ( laught out loud ), per dir que et mors de riure. Merodio opina que les noves paraules tenen èxit perquè són cool i estan de moda. Considera que, com a éssers socials que som, necessitem sentir que pertanyem a un grup. “La manera de sentir-nos part d’un grup és adoptant el mateix comportament que els altres i per això incorporem aquest llenguatge tan ràpidament, per integrar-nos”, explica.