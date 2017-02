Mariah Carey crema el vestit de núvia en un clip

La cantant ja no necessitava el seu vestit de núvia, un cop cancel·lada la boda que havia de celebrar amb el seu promès, el milionari australià James Parker. Però revendre’l a Wallapop o donar-lo a algú li devia semblar massa vulgar, ja que va optar per una solució molt més dràstica: cremar-lo com a reclam publicitari per al seu nou videoclip, corresponent a la cançó I don’t, gravada amb el raper YG.

A les imatges es pot veure com Mariah Carey es desprèn del Valentino que havia de lluir a l’altar i, abillada amb un cenyidíssim vestit vermell, lliura el modelet a les flames d’una foguera preparada per a l’ocasió. Els 250.000 dòlars que costava la peça -segons càlculs del portal rosa TMZ- no triguen ni deu segons a ser devorats pel foc. L’escenari del vestidicidi nupcial és la mansió californiana de Calabasas, on la parella, presumptament, havia d’envellir de bracet.