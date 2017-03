Marion Cotillard, mare d’una nena

L’actriu francesa Marion Cotillard va donar a llum el 10 de març una nena, que durà per nom Louise, segons va informar ahir la revista Voici. Es tracta del segon fill de Cotillard i de l’actor i director Guillaume Canet, que fa cinc anys van donar la benvinguda al seu primogènit, Marcel. La parella es va veure obligada a anunciar oficialment l’embaràs el setembre de l’any passat després que diverses publicacions nord-americanes assenyalessin l’actriu com la causa de la ruptura entre Brad Pitt i Angelina Jolie. Enmig del rebombori, Cotillard va utilitzar les xarxes socials per deixar clar que la seva relació amb l’actor nord-americà era estrictament professional i que l’home de la seva vida continuava sent el seu company de repartiment a Quiéreme si te atreves.